Estas son las ocho zonas oficiales de observación del eclipse en Ibiza y Formentera
El Govern habilitará seis espacios en Ibiza y dos en Formentera para contemplar con seguridad el eclipse total del próximo 12 de agosto
El Govern balear habilitará ocho zonas de observación oficial (ZOO) en Ibiza y Formentera con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Seis de estos espacios estarán situados en Eivissa y los otros dos, en Formentera.
En Eivissa, las zonas oficiales elegidas son Cala Gració, Cala Molí, Platges de Comte, sa Pedrera de Port des Torrent, Cala Llentia y la costa de Sant Antoni.
En Formentera, los dos puntos habilitados para seguir el fenómeno astronómico serán es Arenals de Migjorn y s’Estany des Peix.
Estas ocho ubicaciones forman parte de las 26 zonas de observación oficial distribuidas por Balears. El dispositivo incluye nueve espacios en Mallorca, nueve en Menorca, seis en Eivissa y dos en Formentera.
Espacios seleccionados por criterios de seguridad
Las zonas oficiales han sido escogidas después de analizar más de un centenar de posibles emplazamientos. Para su selección se han tenido en cuenta factores como la visibilidad del eclipse, la accesibilidad, la capacidad para acoger visitantes, la disponibilidad de aparcamiento y la posibilidad de intervención de los servicios de emergencia.
El Govern recalca que las ZOO no son necesariamente los lugares desde los que mejor se observará el eclipse, sino los espacios en los que las administraciones pueden garantizar mejor la seguridad de las personas.
El objetivo es distribuir a los observadores por el territorio, evitar una concentración excesiva de personas en los espacios naturales más sensibles y facilitar una contemplación ordenada y compatible con la protección del medio ambiente.
Restricciones de tráfico y protección de los espacios naturales
El dispositivo preparado para el eclipse contempla también restricciones o regulaciones de tráfico en una veintena de carreteras que dan acceso a espacios naturales, faros, miradores, playas y otros lugares en los que se espera una gran afluencia de público.
Con carácter general, estas limitaciones se aplicarán entre las 15 y las 21 horas, aunque podrán adelantarse si las circunstancias de seguridad lo requieren.
El operativo incluirá asimismo un refuerzo de la vigilancia en el litoral y en el mar, ante el incremento de embarcaciones que se espera durante el eclipse, así como medidas especiales de prevención de incendios y protección forestal.
El Govern pide a residentes y visitantes que planifiquen con antelación sus desplazamientos, respeten las indicaciones de los servicios de emergencia y prioricen las zonas oficiales de observación para disfrutar del fenómeno con seguridad.
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