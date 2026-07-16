"Una sandía como la de Ibiza es imposible encontrarla en otro sitio": degustación de la mejor sandía de la isla para celebrar el producto local

Se saborea la anticipación en el exterior del establecimiento S'Hort Nou, en Vila, donde se va a hacer en breves instantes una degustación de la considerada como la "mejor" sandía de Ibiza en base al concurso que se celebró el pasado 11 de julio. Los encargados de presentar el encuentro son el director insular de Agricultura, Joan Marí, y la propietaria de S'Hort Nou, Fina Tur. "Estamos aquí para presentar esta campaña de sandías, que comenzó a mitad de junio y, si todo va bien, durará más o menos hasta finales de septiembre", dice Marí.

Hay expuestas en la tienda un gran número de enormes sandías cuyas etiquetas marcan pesos que van desde los 23 hasta los 27 kilos, al menos, las que están visibles, demostrando que este ha sido un buen año para la sandía ibicenca. Marí lo confirma: "este primer mes de producción se ha marcado por unas fuertes olas de calor continuadas. Esto ha hecho que este producto se haya visto muy favorecido por los tiempos, ha habido una gran producción y de muy buena calidad". Parece ser que, por sufrida que sea la ola de calor para los demás, también trae su lado positivo.

Sandías de Ibiza en s'Hort Nou / Daniel de Lama

"La sandía es el segundo producto más importante que tenemos en Ibiza, y pensamos que si todo va bien podría haber 1.500 toneladas de producción. Sería un crecimiento de un 20% respecto al año pasado", afirma Marí, que además quiere agradecer a todos los productores y negocios tradicionales que apuestan siempre por el producto de proximidad.

Además, deja claro qué es lo que tiene que tener una sandía para poder decir que es de calidad: "Hay diferencias que marcan la calidad de este producto. Veo que esta que tenemos detrás tiene semillas. La sandía, para ser muy buena, para ser la mejor, tiene que tener estas semillas: no es ningún defecto. Demuestra que está sembrada aquí y bien regada".

Un trabajador de s'Hort Nou con una sandía recién cortada / Daniel de Lama

"Es un producto muy refrescante y que tiene muchas virtudes para nuestra salud, así que hay que animar a todos los consumidores a que la disfruten", sigue Marí, que también explica los criterios empleados para elegir la mejor sandía de Ibiza: "No soy un experto, pero los criterios son básicamente el dulzor que tiene y la sensación al comerla".

Profundiza en lo que distingue a la de Ibiza de la del resto del mundo: "la sandía de Ibiza, cuando la probamos, es diferente a la que encontramos en el resto del mundo. A mí, personalmente, me gusta cuando puedo viajar y probar la de distintos lugares. He probado sandías de Brasil, de Asia, de América. Pero una sandía como la que hay aquí, soy incapaz de encontrarla en cualquier otro sitio. Un 90% de nuestra sandía es agua. El resto son minerales: es muy importante para la salud".

"La sandía de Ibiza siempre es la más pedida en la tienda", afirma Tur: "Antes de que llegue, se venden de otros lados, pero todo el mundo está siempre esperando que llegue sandía ibicenca. Las de fuera hay algunas que están muy buenas, pero la de aquí tiene un dulzor y un agua que la de fuera no tiene". Comenta, además, que a partir de los 15 ó 16 kilos es muy raro que una sandía salga mala. Y es que durante la temporada alta de sandía, en S'Hort Nou pueden llegar a comercializar más de mil kilos.

La degustación de sandía / Daniel de Lama

Marí da las gracias a Fina y Lali, la otra encargada de la tienda, por dejarles "ocupar" parte de ella. "Es uno de estos establecimientos emblemáticos que tenemos en la isla de Ibiza que apuesta por el producto local, de kilómetro cero. Siguen con la tradición de tener muy buenas sandías, las más grandes de Ibiza".

La sandía espera, mientras tanto, en la mesa, bien cortada en pequeños trozos y dispuesta en cuencos para los viandantes. No solo son vecinos los que cogen muestras, sino también turistas de nacionalidades varias que se acercan a curiosear.

Tras la de hoy, se harán más degustaciones de sandía ibicenca durante los siguientes días en diferentes mercados y tiendas de la isla. Es una iniciativa del Consell d'Eivissa para fomentar el consumo de producto local, reforzar su comercialización y apoyar a los agricultores y comercios que "contribuyen a preservar el patrimonio agrícola y gastronómico" de Ibiza.