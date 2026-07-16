Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni

Una pelea en Ibiza se ha saldado con un hombre herido tras ser atacado con una botella rota. El suceso ha ocurrido esta tarde en Caló des Moro, al final del paseo marítimo de Sant Antoni.

Asistencia médica a la víctima en plena calle. / M. Yeste

Según explican testigos presenciales a Diario de Ibiza, dos hombres se han enzarzado en una pelea hasta que uno ha rajado al otro con una botella rota a la altura del abdomen. Por el momento se desconoce el estado del herido, que ya ha recibido la primera atención médica, ni las causas de este nuevo incidente.

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