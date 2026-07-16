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Sucesos
Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni
Testigos presenciales relatan cómo uno de los implicados utilizó una botella rota para herir al otro en el abdomen durante la disputa
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Una pelea en Ibiza se ha saldado con un hombre herido tras ser atacado con una botella rota. El suceso ha ocurrido esta tarde en Caló des Moro, al final del paseo marítimo de Sant Antoni.
Según explican testigos presenciales a Diario de Ibiza, dos hombres se han enzarzado en una pelea hasta que uno ha rajado al otro con una botella rota a la altura del abdomen. Por el momento se desconoce el estado del herido, que ya ha recibido la primera atención médica, ni las causas de este nuevo incidente.
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