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Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni

Testigos presenciales relatan cómo uno de los implicados utilizó una botella rota para herir al otro en el abdomen durante la disputa

Rajan a una persona en Caló des Mor, en Sant Antoni

Rajan a una persona en Caló des Mor, en Sant Antoni

DI

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Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Una pelea en Ibiza se ha saldado con un hombre herido tras ser atacado con una botella rota. El suceso ha ocurrido esta tarde en Caló des Moro, al final del paseo marítimo de Sant Antoni.

Asistencia médica a la víctima en plena calle.

Asistencia médica a la víctima en plena calle. / M. Yeste

Según explican testigos presenciales a Diario de Ibiza, dos hombres se han enzarzado en una pelea hasta que uno ha rajado al otro con una botella rota a la altura del abdomen. Por el momento se desconoce el estado del herido, que ya ha recibido la primera atención médica, ni las causas de este nuevo incidente.

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Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni

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