Palladium estrena en Ibiza un vivero de posidonia para proteger el Mediterráneo

Grand Palladium Select Palace Ibiza ha incorporado uno de los primeros espacios hoteleros del Mediterráneo dedicado de forma permanente a la investigación, divulgación, conservación y restauración de los ecosistemas marinos, con un vivero de Posidonia, un área de recuperación de gorgonias, un laboratorio y contenidos audiovisuales y educativos sobre la biodiversidad marina.

El Palladium Blue Life HUB, inaugurado en Ibiza, ha sido impulsado por la Fundación Abel Matutes y la Fundación Blue Life, en colaboración con Palladium Hotel Group a través de Palladium Cares, la identidad que engloba todos los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía.

La Fundación Blue Life, entidad especializada en investigación, restauración ecológica y conservación de ecosistemas marinos, explica que el espacio tiene como objetivo fomentar el conocimiento y promover un modelo de turismo «más responsable y regenerativo», bajo la premisa de que "el primer paso para proteger es conocer".

La alianza entre la Fundación Abel Matutes, la Fundación Blue Life y Palladium Hotel Group centra su actividad en la protección, restauración y puesta en valor de hábitats marinos de Ibiza y del conjunto del Mediterráneo, como las praderas de Posidonia oceanica, los fondos coralígenos y su biodiversidad asociada.

El Palladium Blue Life HUB integra un vivero de Posidonia, un área de recuperación de gorgonias, un laboratorio de investigación y materiales audiovisuales y educativos sobre los ecosistemas marinos de Ibiza y del Mediterráneo. También incorpora tecnología inmersiva, como la realidad virtual, para acercar a la sociedad la riqueza y el valor del patrimonio marino e integrar su conservación en la experiencia turística.

Durante el acto de inauguración, los asistentes participaron en un recorrido formativo por la exposición fotográfica 'La Posidonia: El Bosque sumergido del Mediterráneo', en el que se explicó el papel de las praderas y los ecosistemas marinos, la importancia de su conservación y la divulgación de su relación histórico-cultural con Ibiza.

Posteriormente, los participantes visitaron el Palladium Blue Life HUB y los acuarios que contienen plántulas y fragmentos de Posidonia en crecimiento, además de gorgonias rojas —Paramuricea clavata— en proceso de recuperación. Como experiencia final, realizaron una inmersión acompañados por el equipo de la Fundación Blue Life para presenciar el proceso de replantación de Posidonia en el fondo marino.

El espacio se integra en el programa Ibiza Sostenible y en el pilar 'Our Planet' de Palladium Cares. De acuerdo con el objetivo de la Fundación Blue Life de acercar la ciencia a la ciudadanía, ofrecerá experiencias participativas de turismo regenerativo dirigidas a clientes, empleados y organizaciones sociales.

Cada temporada se diseñarán actividades en tierra y en el mar, con plazas limitadas, para que los participantes conozcan el valor del patrimonio natural del destino y contribuyan a su conservación. Las entidades promotoras sostienen que esta alianza convierte la protección del Mediterráneo en una experiencia "transformadora y participativa".

Asimismo, aseguran que la iniciativa contribuye a situar a Ibiza y al conjunto de las Islas Baleares como referentes en la integración de la conservación marina dentro de la experiencia turística, al acercar la ciencia y la biodiversidad marina a visitantes nacionales e internacionales.

Además del nuevo espacio de conservación marina, Palladium Cares mantiene una colaboración constante con numerosas organizaciones sociales y medioambientales en distintos puntos de España. En este contexto, el grupo hotelero ha celebrado el tercer aniversario de Palladium Cares mediante la organización de los encuentros '4 Causes 4 Quarters'.

Palladium Cares invitó a estas jornadas a más de 80 ONG de Madrid, Ibiza y distintos puntos de la península, entre ellas Cáritas, la Fundación Projecte Home Balears, Ibiza In, Un mar de posibilidades y Apaac. Los encuentros se plantearon como un espacio de conexión, reconocimiento e intercambio entre las entidades.

En Ibiza, el evento reunió a todas las organizaciones de la isla que han colaborado con Palladium Cares durante el último año. El grupo señala que la jornada favoreció la creación de sinergias, el intercambio de experiencias y el conocimiento mutuo entre entidades que comparten objetivos de impacto social y medioambiental.