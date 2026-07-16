Noelia Plaza, la primera doctora formada como intensivista en la UCI de Ibiza

La doctora Noelia Plaza Mendoza ha finalizado su formación MIR en Medicina Intensiva y se convierte así en la primera especialista de esta disciplina formada íntegramente en el Área de Salud de Eivissa y Formentera (ASEF). La facultativa se incorporará el próximo mes de septiembre al equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses.

Plaza inició su formación especializada en julio de 2021, cuando se convirtió en la primera médica interna residente de Medicina Intensiva del Área de Salud. Cinco años después, concluye el periodo formativo como la primera especialista formada en el Hospital Can Misses en la atención a pacientes críticos.

La nueva intensivista estudió Medicina y Cirugía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tras disfrutar de un periodo de descanso después de cinco años de formación, se incorporará a la plantilla de la UCI en septiembre, informan desde ASEF.

Otros tres médicos residentes

Actualmente, otros tres médicos residentes se forman en la unidad de críticos del Hospital Can Misses. Se trata de Pablo Mateo, que cursa el tercer año; Juan Claude Tapia, residente de segundo año, y Aina Mira Palou, que se encuentra en su primer año de especialización.

La plantilla médica de la UCI está integrada por Elena Bartual, jefa del servicio; Gaspar Tuero, Romina Carreño, Jesús González, Pedro Medina, Walter Ramírez, Alejandro Villar y Hugo Listo, este último con un contrato del 40% de la jornada laboral. A este equipo se sumará próximamente Noelia Plaza.

Además, los doctores Néstor González y Manuela Santos realizan guardias en el servicio como refuerzo durante la temporada estival.

El equipo de la unidad se completa con la supervisora de enfermería, Maite Morejón; la enfermera referente, Cristina Cabrero; más de 30 profesionales de enfermería, 20 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y diez celadores.

Cuatro ingresos diarios de media

La UCI del Hospital Can Misses atendió durante el primer semestre de 2026 a 733 pacientes críticos, lo que supone una media de cuatro ingresos diarios.

La cifra representa un descenso del 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 744 ingresos. De los registrados entre enero y junio de este año, 268 fueron ingresos externos y 465 procedían de otros servicios del propio hospital.

Durante la primera mitad de 2025, un total de 280 pacientes llegaron desde fuera del centro y 464 fueron derivados desde otros servicios de Can Misses.

El perfil mayoritario de las personas atendidas en la UCI durante 2026 es el de un hombre de entre 60 y 70 años. El 70% de los pacientes ingresados son varones y el 30%, mujeres.

Casi la mitad de los pacientes de la unidad, el 47,5%, tiene entre 60 y 79 años, mientras que los mayores de 80 años representan el 18% de los ingresos. El 26,6% tiene entre 40 y 59 años y el 7,9% cuenta con 39 años o menos.