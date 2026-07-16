Música, baile y un banquete egipcio en Ibiza: así es la cena temática que acogerá la necrópolis de Puig des Molins

El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) y el Ayuntamiento de Ibiza celebrarán este año una nueva edición de su cena temática, un evento que rinde homenaje a la exposición temporal que el museo renueva cada año.

La cena se llamará 'Sota el cel de Nut' y tendrá como protagonista al Antiguo Egipto, de la mano de la exposición 'Oxirrinc', inaugurada el pasado 27 de marzo en es Puig des Molins y que recorre 30 años de misión arqueológica de la Universitat de Barcelona en uno de los grandes yacimientos del Alto Egipto. Nut fue, en la mitología egipcia, la diosa del cielo, creadora del universo, madre de las estrellas y protectora de los difuntos, según ha explicado la organización durante la presentación del evento este jueves.

Como en ediciones anteriores, la parte gastronómica correrá a cargo de la cadena hotelera Vibra. La directora del MAEF, Hortensia Blanco, ha agradecido a la marca "la profesionalidad y la pasión" con la que se enfrenta, cada año, a este "reto gastronómico". La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico también ha colaborado en la preparación y difusión de la cita.

El inicio de les Festes de la Terra

La velada volverá a contar con la bailarina Marta Chandra, que ofrecerá un espectáculo "mágico" durante la cena, a través de la danza, la música y el vestuario. La propia artista ha explicado que, para esta ocasión, se ha inspirado en la exposición y en elementos como la muerte, "tan importante en la cultura egipcia".

El concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Àlex Minchiotti, ha destacado el buen resultado de la primera edición como motivo del crecimiento de esta segunda: "Debido al éxito del evento hemos ampliado el aforo a cien comensales. También limitaremos el número de entradas por persona a cuatro, para asegurar la participación de todos los ciudadanos posibles". La venta online se abrirá el próximo 21 de julio a las 10 horas y las entradas tendrán un precio de 40 euros.

La cita servirá para dar el pistoletazo de salida a la programación municipal de las Festes de la Terra, que se prolongará durante todo el mes de agosto. "Esta cena es un ejemplo de que la gastronomía y la historia juntas tienen más valor. Solo deseo que cada año participe más gente y que vengan a conocer el pasado histórico de la isla", ha añadido el edil.

Un menú con raíces egipcias

El equipo de Vibra Hotels contará con un chef especializado en cultura árabe al frente de los fogones. El menú incluirá unos entrantes para compartir, un primer plato y un plato principal que tendrá al pato como protagonista, aunque se podrá solicitar una alternativa vegetariana. De postre, se servirá un surtido "al más puro estilo egipcio", con dátiles, uvas, higos y granadas.

Desde el museo han puesto en valor la complejidad del trabajo de documentación que hay detrás de este tipo de menús: "Hay culturas que han dejado auténticas bibliotecas de recetas, pero hay otros pueblos que no han sido así de generosos con la palabra escrita. Es muy complicado readaptar una receta escrita hace 1.200 años a los gustos y a los productos de este momento".

El reto de esta edición, según ha avanzado la organización, será conseguir que los asistentes se adentren en el ambiente del Antiguo Egipto también a través de la ambientación de la velada.