Miguel Ángel Romero, secretario general de Servicios públicos de la UGT: "En Ibiza hay administrativos del Estado que cobran sólo cien euros más que el salario mínimo"

"La Administración general del Estado, sobre todo en Ibiza, ha fracasado muchas veces" en la asistencia al ciudadano "por la falta de personal que padece". Eso afirman, este jueves, Miguel Ángel Romero, secretario general de Servicios públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Baleares, y Pedro Homar, secretario general de la UGT de las islas, que se han desplazado a Ibiza para detallar a qué trabajadores públicos de Ibiza, Formentera y Menorca beneficiará el aumento salarial de hasta 500 euros mensuales por el plus de insularidad y cuándo entrará en vigor.

"Hace un par de años o tres hubo un juicio por violencia de género que tardó tres meses en resolverse porque no había personal, porque nadie quería venir" a las islas, en este caso en Justicia, advierte Romero.

De esta manera, tanto Romero como Homar destacan el problema principal que padece la isla: la crisis habitacional. Como sindicato, buscan reducir el impacto de esta problemática a través de los salarios, intentando negociar siempre con la patronal que se incrementen: "Fijar un suelo salarial es nuestro objetivo: conseguir que las categorías más bajas tengan unos ingresos importantes que les permitan atender sus necesidades básicas. En Baleares, hay puestos donde el salario de un administrativo del Estado está solo 100 euros por encima del salario mínimo".

Vacantes sin cubrir

Sobre qué piensan desde la UGT sobre este convenio, afirma: "Tenemos la doble satisfacción de saber que va a haber un impacto directo, muy importante en las islas menores". Esto cree que se verá reflejado en los puestos vacantes, y lamenta que del total de 11.176 que hay en Baleares, sólo se han cubierto 7.800, por lo que un 30% siguen si poder ocuparse.

Del este total de 3.376 plazas que todavía siguen sin cubrirse, 355 corresponden a Ibiza; están incluidas en las plantillas y el Estado tiene presupuesto para financiarlas. En cuanto a las que ya están cubiertas, de esas 7.800, 261 son de departamentos con sede en Ibiza.

Desde UGT suscriben el aumento por el concepto de insularidad que se debe aplicar ahora porque "atiende a una reivindicación histórica": la homologación con Canarias. "Llevamos 20 años detrás de distintas pancartas, dejando claro que se llega tarde a este acuerdo", sostiene Romero, que celebra que al fin se haya logrado.