Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las fiestas del Carmen marcan el pulso de una agenda que llega cargada de tradición marinera, música y planes al aire libre. Eivissa celebrará este jueves su día grande con misa solemne en Sant Elm, procesión terrestre y marítima y concierto final de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa en sa Peixateria. La devoción marinera se extenderá también a es Cubells, la Savina, es Canar, es Pujols y Portinatx, con misas, procesiones, ball pagès, conciertos y ambiente popular junto al mar.

La música será otro de los grandes atractivos del fin de semana. El jueves destacan La La Love You dentro del ciclo Dorado Live Shows, mientras que el sábado la agenda se dispara con propuestas como Eivissa Daurada, el concierto gratuito a la luz de las velas en el Baluard de Sant Pere. También habrá ritmos latinos con La Cucaracha en el Teatro Pereyra, soul y rock con Carly & The Cats en el Sol Post a s’Oli Fest, jazz con The Washington St. Quartet en Can Jordi y una intensa noche de conciertos de Sant Jaume en Formentera con L’Arannà, The Tyets y Sr. Cardona DJ Set.

El teatro tendrá su espacio el viernes con las 'Píndoles Teatrals', una propuesta de microteatro que celebra el primer aniversario de la compañía en Jazztabé. La agenda cultural se completa con cine de verano, visitas patrimoniales, actividades infantiles y propuestas familiares como Sa Fireta, los talleres creativos del Mercat Artístic de Sant Ferran o la actividad de realidad virtual en el Centre d’Interpretació Sa Capelleta.

Formentera también aportará una de las citas más coloridas del fin de semana con la Flower Formentera en es Pujols. La fiesta empezará el sábado por la tarde con animación infantil, maquillaje flower y talleres de tatuajes para los más pequeños, y continuará por la noche con la Nit Flower hasta la madrugada. Un plan pensado para quienes buscan despedir el sábado entre música, nostalgia y espíritu festivo.

La programación incluye además propuestas solidarias y de comunidad, como el Día de coser arrullos organizado por Tribu de Estrellas Ibiza en el Casal d’Igualtat. El domingo, la agenda mantendrá el tono marinero con más actos del Carmen en Portinatx, es Pujols y es Cubells, además del arranque de las fiestas des Clot y el homenaje a Frank Sinatra de Jive at Nine y Diego Román en las Nits al Baluard.

La la love you actúan este jueves en el ciclo Dorado Live Shows / Toni Escobar

JUEVES 16 DE JULIO

Fiestas del Carmen

Eivissa

19 horas: Misa solemne en la iglesia de Sant Elm, presidida por el obispo y cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa.

Misa solemne en la iglesia de Sant Elm, presidida por el obispo y cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa. 20 horas: Procesión terrestre desde la calle Mare de Déu hasta el puerto de Ibiza, con la participación de la Agrupación Musical Yacente Ibiza.

Procesión terrestre desde la calle Mare de Déu hasta el puerto de Ibiza, con la participación de la Agrupación Musical Yacente Ibiza. 20.30 horas: Procesión marítima a bordo de la embarcación 'Ulises'.

Procesión marítima a bordo de la embarcación 'Ulises'. 21.15 horas: Regreso en procesión a la iglesia de Sant Elm e interpretación de la ‘Salve Marinera’ a cargo de la Agrupación Musical Yacente Ibiza.

Regreso en procesión a la iglesia de Sant Elm e interpretación de la ‘Salve Marinera’ a cargo de la Agrupación Musical Yacente Ibiza. 22 horas: Concierto de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa en la plaza de Sa Peixateria.

Es Cubells

20 horas: Misa solemne. Procesión.

Misa solemne. Procesión. A continuación: Baile payés a cargo del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia.

Baile payés a cargo del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia. A continuación: Concierto del grupo La Reina del Pop, tributo a La Oreja de Van Gogh.

Portinatx

19 horas: ‘Anakrònica. La història dels pirates’. Playa s’Arenal Petit.

La Savina

18 horas: Misa en la terraza de la Casa de la Mar.

Misa en la terraza de la Casa de la Mar. 19 horas: Procesión hasta la embarcación que llevará a la Mare de Déu.

Procesión hasta la embarcación que llevará a la Mare de Déu. 21 horas (aprox.): Ballada a cargo de Es Xacoters y Es Pastorells.

(aprox.): Ballada a cargo de Es Xacoters y Es Pastorells. 22 horas: Noche de conciertos con Orquestra Punts Suspensius, DJ Marcos C y DJ Lluís.

Música

La La Love You y Julia Nar: Pop-punk. La banda madrileña La La Love You, conocida por canciones como ‘El fin del mundo’, actúa acompañada por Julia Nar. Ciclo ‘Dorado Live Shows’. Desde las 20 horas. Venice Bay.

Querencia. Flamenco. Espectáculo de flamenco. 20 a 22 horas. Terraza de Tribu, Cala de Bou.

Tabanco. Flamenco. Noche de flamenco. 21 a 23 horas. Bar taberna Can Bernat Vinya.

Mind of Storm: Rock alternativo. De 19 a 23 horas. Can Jordi Blues Station.

Los del Varadero: Rumba y pop. De 20 a 22 horas. Bar Tribu.

Azahar López: Versiones de pop, rock y soul a voz y guitarra. De 20 a 22 horas. Cas Costas.

The Rosemary Family: Rumba y rock. De 21 a 23 horas. Terraza de Can Riku.

Rick & Carly y Alex J. O’Brien: Blues, pop y soul con acompañamiento de teclado. De 21 a 23 horas. Patio de Racó Verd.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Infantil

‘Històries de la mar i dels pirates’: Espectáculo familiar de pequeño formato de la compañía Anakrònica, con Rosa Rodamon. Recomendado para niños a partir de seis años. Duración aproximada: una hora. 19 horas. Playa de s’Arenal Petit, Portinatx.

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça d’Europa, Es Pujols.

Cine

‘Ghost’. Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas.

‘The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert’: De Stephan Elliott. Australia, 1994. No recomendada para menores de 16 años. VOSE. Ciclo ‘Cinema a la Fresca’ de Formentera. 22 horas. Plaza de la Iglesia, Sant Ferran.

Folclore

‘Ses Ballades des Dijous’. Exhibiciones de ball pagès a cargo de la Colla de Balansat, con música tradicional y trajes típicos. 19.15 horas. Patio de la iglesia de Sant Miquel de Balansat.

'Píndoles teatrals' celebra su primer aniversario / Archivo 'Píndoles teatrals'

VIERNES 17 DE JULIO

Fiestas del Carmen

Es Canar

18 horas: Fiesta para todas las edades con zonas infantiles con castillos hinchables, juegos, etc., avenida de Punta Arabí, delante de la cafetería Solimar.

Fiesta para todas las edades con zonas infantiles con castillos hinchables, juegos, etc., avenida de Punta Arabí, delante de la cafetería Solimar. 21 horas: Concierto de Eribertho Cruz con música cubana y afro house.

Es Pujols

23 horas: Tussy Show con Federico Chimirri y Alex Abril. Avinguda Miramar.

Cine

‘Los Croods’: Proyección del ciclo Cinema Jove a la Fresca. 21.30 horas. Plaza de la Iglesia de Sant Jordi. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

‘Ainda estou aqui’: Película de Walter Salles. Brasil, 2024. No recomendada para menores de 12 años. VOSE. Ciclo ‘Cinema a la Fresca’ de Formentera. 22 horas. Casa del Poble, la Mola.

Teatro

‘Píndoles Teatrals’. Microteatro por el primer aniversario de la compañía. 20 y 23 horas. Jazztabé, Ibiza. Reservas: 665187100.

Música

Rick & Carly: Versiones de pop, rock y soul al atardecer. De 20.30 a 22.30 horas. Terraza de El Limonero.

Chakary: Electrónica y música étnica al saxo durante el atardecer. De 20.30 a 22.30 horas. Restaurante Salt & Pepper.

The Washington St. Quartet: Jazz a cargo de la banda de Boston de Marc Serra. De 21 a 23 horas. Can Bernat Vinya.

‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

Patrimonio

‘Quan les parets ens parlen’: Visita sobre la historia y los trabajos de restauración de la capilla de Sant Salvador y la Sala de la Universitat d’Eivissa, sede del MAEF. 11 horas. Museo Arqueológico de Dalt Vila, plaza de la Catedral, 3, Eivissa. Actividad gratuita, con reserva previa obligatoria en comunicacio.maef@gmail.com. Aforo limitado a 20 personas.

Folclore

‘Ballades d’estiu’: Ball pagès con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Plaza de Santa Gertrudis.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça Major, Sant Ferran.

Libros

‘Químicas piedades’: Presentación y debate con Marta Echaves sobre la ketamina como dispositivo y síntoma de nuestro tiempo, entre el consumo, el cuidado y el alivio. 19.30 horas. Librería Sa Cultural.

Un concierto de Eivissa Daurada en Dalt Vila / Eivissa Escènica

SÁBADO 18 DE JULIO

Fiestas del Carmen

Eivissa

De 21 a 24 horas: Fiesta Marinera con decoración floral, animación y actuaciones musicales en la calle Mare de Déu.

Es Cubells

9.30 horas: Taller de pintura dirigido a personas adultas, impartido por Miquel Àngel García López.

Taller de pintura dirigido a personas adultas, impartido por Miquel Àngel García López. 18.30 horas: Juegos infantiles con agua, gincana y castillos hinchables. Polideportivo des Cubells.

Juegos infantiles con agua, gincana y castillos hinchables. Polideportivo des Cubells. 20 horas: Itinerario poético. Primera lectura del recital en la zona exterior del seminario, dirigida a personas con movilidad reducida.

Itinerario poético. Primera lectura del recital en la zona exterior del seminario, dirigida a personas con movilidad reducida. 20.30 horas: Salida desde el seminario para recorrer diferentes puntos del pueblo hasta la fuente del Pare Palau, con lectura del mismo poema en cada parada. A cargo de DesporXades.

Salida desde el seminario para recorrer diferentes puntos del pueblo hasta la fuente del Pare Palau, con lectura del mismo poema en cada parada. A cargo de DesporXades. 21.30 horas: Cine infantil al fresco. Proyección de ‘El Gran Showman’. Recomendada a partir de 7 años. Polideportivo des Cubells.

Es Pujols

18.30 horas: Animación infantil y familiar a cargo de Lidia. Plaça d’Europa.

Animación infantil y familiar a cargo de Lidia. Plaça d’Europa. 19.30 horas: Mini Flower Infantil, con música, taller de maquillaje flower y taller de tatuajes. Plaça d’Europa.

Mini Flower Infantil, con música, taller de maquillaje flower y taller de tatuajes. Plaça d’Europa. 22 horas: Nit Flower con DJ Javi Box, DJ Padjesa y DJ Pharma. Plaça d’Europa.

Es Canar

10 a 18 horas: Actividades náuticas gratuitas, playa de es Canar.

Actividades náuticas gratuitas, playa de es Canar. 19 a 23 horas: Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 €, excepto jumping.

Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 €, excepto jumping. 21 a 22.30 horas: Desfile de moda ibicenca a cargo de los comercios del municipio de Santa Eulària des Riu, puerto de es Canar.

Fiestas de Sant Jaume. Formentera

22 horas: Concierto de jazz de The Washington St. Quartet con artistas invitados. Plaça de la Constitució, Sant Francesc.

Concierto de jazz de The Washington St. Quartet con artistas invitados. Plaça de la Constitució, Sant Francesc. 22.30 horas: Nit de Concerts con L’Arannà, The Tyets y Sr. Cardona DJ Set. Plaça de la Constitució, Sant Francesc.

Flower Formentera

Plaça d’Europa, Es Pujols

18.30 horas: Animación infantil y familiar a cargo de Lidia.

Animación infantil y familiar a cargo de Lidia. 19.30 horas: Mini Flower Infantil, con música, taller de maquillaje flower y taller de tatuajes.

Mini Flower Infantil, con música, taller de maquillaje flower y taller de tatuajes. 22 horas: Nit Flower con sesiones de DJ Javi Box, DJ Padjesa y DJ Pharma. Hasta las 4 horas.

Patrimonio

Actividad de realidad virtual para conocer el universo, las constelaciones y los planetas y para hacer un viaje en el tiempo navegando con Juan Sebastián Elcano a bordo de la nao Victoria, 10 a 13 horas en el Centre d’Interpretació Sa Capelleta. Gratis. Plazas limitadas.

Música

Bartolomé Orbea y Anastasia Chernyavskaya: ‘De la Habana a Buenos Aires’. Viaje musical de la habanera cubana al tango argentino. 22 horas. Museu Etnogràfic, Can Ros. Reserva previa.

Eivissa Daurada. Concierto a la luz de las velas con un repertorio de música para cine, neoclásica y contemporánea con obras de Einaudi, Zimmer, Hania Rani, Ennio Morricone, Tiersen y JVKE, entre otros. 22 horas. Baluard de Sant Pere, Dalt Vila. Entrada gratuita con reserva previa.

‘La Cucaracha’. Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Flamenco Nights. Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas.

Carly & The Cats. Soul y rock. Ciclo ‘Sol post a s’Oli Fest’. Escenario exterior del Auditori Caló de s’Oli. Gratuito.

The Stock Organ Trío: Soul-jazz, groove, blues y funk en formato de trío de órgano. Ciclo ‘Rock and Ryans’. 21 horas. Ryans Lola’s, Cala de Bou. Entrada gratuita.

Iggi Loop & Tonia J: Versiones de pop, rock y soul. De 11.30 a 13 horas. Mercat de Sant Josep.

The Washington St. Quartet: Jazz a cargo de una banda de Boston con músicos españoles. De 13 a 15 horas. Can Jordi Blues Station.

Proyecto Sazón: Música latina y salsa. De 20 a 22 horas. Cas Mestre.

Un parell de tres: Folk y polifonías. De 21 a 22 horas. Tancó de Sant Agustí.

Mimi Barber & The Groove Machine: Funk, pop, rock y soul al atardecer. De 21 a 23 horas. Sunset Cala Conta.

Antonio Muñoz: Flamenco en formato de trío y con baile. De 21 a 23 horas. Racó Verd.

‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’: Comedia 2. Selección de cortos de humor. 22 horas. Acceso gratuito. Parque de Sant Agustí.

Ocio

Dissabtes a la fresca. Mercat Artístic de Sant Ferran

20 a 21 horas: Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado.

Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado. 22 horas: Concierto de Paz Aguado.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

Solidaridad

‘Día de coser arrullos’: Jornada organizada por Tribu de Estrellas Ibiza para confeccionar arrullos destinados a acompañar a familias en momentos delicados. No se requiere experiencia previa. Se pueden llevar hilos, máquinas de coser, tijeras, tizas y retales de tela, y donar materiales de costura. De 18 a 20 horas. Casal d’Igualtat, Eivissa.

Portinatx celebra este domingo la procesión marinera / J. A. Riera

DOMINGO 19 DE JULIO

Fiestas del Carmen

Portinatx

19 horas: Santa misa cantada por el Coro de Sant Joan de Labritja. Capilla de Portinatx.

Santa misa cantada por el Coro de Sant Joan de Labritja. Capilla de Portinatx. 19.30 horas: Imposición de escapularios. Capilla de Portinatx.

Imposición de escapularios. Capilla de Portinatx. 19.45 horas: Pasacalles a cargo de la banda Esencia y salida de la Virgen en procesión.

Pasacalles a cargo de la banda Esencia y salida de la Virgen en procesión. 20 horas: Embarque de la Virgen en procesión marinera. Muelle de la playa Grande (Bajo Restaurante Jardín del Mar).

Embarque de la Virgen en procesión marinera. Muelle de la playa Grande (Bajo Restaurante Jardín del Mar). 20.45 horas: Desembarco de la Virgen en procesión hasta la capilla e invitación a una merienda por cortesía del Ayuntamiento de Sant Joan.

Desembarco de la Virgen en procesión hasta la capilla e invitación a una merienda por cortesía del Ayuntamiento de Sant Joan. 21 horas: Baile folclórico a cargo de sa Colla de Labritja. Frente a la capilla.

Es Pujols

9 horas: XLI Milla Urbana des Pujols + 5K 2026. Avinguda Miramar.

XLI Milla Urbana des Pujols + 5K 2026. Avinguda Miramar. 18.30 horas: Procesión de la Mare de Déu del Carme desde el Hotel Levante hasta la Plaça d’Europa.

Procesión de la Mare de Déu del Carme desde el Hotel Levante hasta la Plaça d’Europa. A continuación: Misa en honor a la Mare de Déu del Carme y procesión marinera desde els Escars des Pujols.

Misa en honor a la Mare de Déu del Carme y procesión marinera desde els Escars des Pujols. A continuación: Ballada y convite. Plaça d’Europa.

Es Cubells

19 horas: Misa seguida de procesión alrededor de la iglesia.

Misa seguida de procesión alrededor de la iglesia. Después de la procesión: Inauguración y bendición de la renovación del itinerario del Pare Palau, detrás de la iglesia.

Fiestas des Clot. Eivissa

10 horas: I Obert d’Escacs Es Clot, puntuable para el circuito Lliga Chess-Amics.

Música

Agrupación Jive at Nine y Diego Román: ‘Homenaje a Frank Sinatra’. Concierto del ciclo ‘Nits al Baluard’. Entrada gratuita. 21 horas. Baluarte de Sant Pere, Dalt Vila.

Querencia: Espectáculo de flamenco. De 20 a 22 horas. Terraza de Tribu, Cala de Bou.

Exposición del Carlos Jacanamijoy en La Nave de ses Salines / Fabián Alzate

EXPOSICIONES

Carlos Jacanamijoy. ‘Naturaleza interior’. Pintura. Fundación La Nave Salinas, de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada gratuita. Hasta el 30 de octubre.

Pere Emili Martínez. ‘Empremtes’. Dibujos y pinturas. Inauguración el viernes 17 de julio a las 18 horas. Centro Cultural de Jesús, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Entrada libre. Hasta el 5 de agosto.

‘Treballs del curs de pintura 2025/26’. Exposición colectiva con obras del alumnado del curso de pintura 2025/2026 de la Asociación de Moda de Ibiza y Formentera. Sala de Exposiciones de Santa Eulària, de martes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Entrada libre. Hasta el 22 de julio.

Tirurit. ‘L’aventura d’il·lustrar la tradició’. Ilustración. Inauguración el 16 de julio a las 20 horas. Hotel Ánfora, Es Canar, Eivissa. Abierta a todos los públicos. Hasta el 31 de agosto.

Juan A. Pardos Vidal (Chano). ‘Ecléctico’. Sala d’Exposicions Ajuntament Vell, Sant Francesc, Formentera. Horario: de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas (cerrado domingos y lunes por la mañana). Hasta el 11 de julio.

Somos Pandora. ‘Migración Mar Memoria’. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, Sant Francesc, Formentera. Horario: de lunes a domingo, de 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas. Hasta el 18 de julio.

Elena Montesinos. ‘Todo incluido’. Sala d’Exposicions Ajuntament Vell, Formentera. Horario: de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Cerrado domingos y festivos por la mañana. Hasta el 25 de julio.

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

Julio Bauzá y Julián Molina. ‘Pedra, paper o... fusta’. Pintura y escultura. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes, de 18 a 21 y sábados, de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Domingos, lunes y festivos cerrada. Hasta el 31 de julio.

‘Gran exposició de fotografies’. Exposición del alumnado de los cursos de fotografía para mayores 2024-2026, con 22 obras de 17 alumnos. Cursos impartidos por Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi. Inauguración: 15 de julio, 18 horas. Sala polivalente de l’Esplai de Can Ventosa. Entrada gratuita. Hasta el 31 de agosto.

‘Olas de Verano’. Exposición colectiva con obras de Beatrice Poggio, Chloe Natalia, Elizabeth Rose Langford, Eliana Perinat, Fell in love with the sky, Francesca Roxanne McHugh, Kevin Allison, Lee Needham, Liz Kueneke, Lulu Fabianne, Phrank, Picky Paino, Raul Hood, Roseline de Thélin, Sarah G Tur, Simona Marziani, Sofia Gomez Fonzo, Valentina Bouza y Virgi222. Pintura, fotografía, ilustración y otros lenguajes contemporáneos realizados en Ibiza. Inauguración: 11 de julio, de 19 a 22 horas. Olas Gallery, Santa Eulalia. De martes a sábado, de 12 a 19 horas. Hasta el 13 de septiembre.

Carolina de Ibiza. ‘Abster’. Collage, técnica mixta, dibujo, pintura, fotografía, macramé y objetos cargados de memoria. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 30 de julio.

Mia Wilkinson. ‘Housekeeping’. Pinturas, dibujos y esculturas. Galería In-Between Ibiza, Plaça de Vila, 23, Dalt Vila, Ibiza. Hasta final de mes.

José Manuel Chico Prats. ‘Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)’. Exposición de arte y fotografía en homenaje al artista con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento y del 110 aniversario de su nacimiento. Inauguración el 13 de julio a las 20 horas. Sala es Polvorí. Hasta el 29 de agosto.

‘La mirada fotogràfica de Chico Prats’. Exposición de fotografías antiguas del pintor José Manuel Chico Prats, con fondos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. Sa Nostra Sala, carrer d’Aragó, 17, Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 25 de julio de 2026.

‘Arteivissa’. Exposición colectiva organizada por la Asociación Multiarte de Ibiza (AMAE), con 33 artistas. Club Diario de Ibiza, de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Entrada gratis. Hasta el 15 de julio.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Jean Willi. Exposición de pinturas. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Inauguración el sábado 4 de julio a las 20.20 horas. Hasta final de mes.

Josep Costa Ferrer, Picarol. Exposición dedicada a su obra con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Dibujo, ilustración y caricatura. Sala Capitular, Dalt Vila. Hasta el 28 de agosto.

Miriam Dema. ‘Seu’. Pintura. Can Garita organiza la muestra con el apoyo de Ibiza Interiors. Ibiza Interiors, Lugar Venda de Safragell, 154, Sant Llorenç. Abierta de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, y sábados de 16 a 20 horas y con cita. Hasta el 19 de julio.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘El Aroma de la Materia’. Exposición colectiva con obras de Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich. Galería Parra & Romero, Santa Gertrudis, de lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 4 de agosto.

Patricia Zubiri. ‘La alegría de las flores’. Pintura. Can Jordi Blues Station, carretera de Sant Josep, kilómetro 7,7. Hasta el 20 de julio.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Formentera: