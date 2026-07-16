Mariano Rajoy en Ibiza: el expresidente protagoniza la Conferencia Política del PP insular

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy será el principal protagonista de la Conferencia Política que el PP de Ibiza celebra este viernes 17 y sábado 18 de julio en el Hotel Torre del Mar. Rajoy, que presidió el Gobierno de España entre 2011 y 2018, mantendrá el viernes un diálogo con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, centrado en los gobiernos y las políticas de la España actual.

La conferencia, organizada bajo el lema ‘Sa Força d’Eivissa’, reunirá a representantes políticos, expertos y profesionales del sector privado para debatir sobre la sostenibilidad turística, las infraestructuras y las inversiones en España, así como sobre el transporte y la conectividad.

El secretario general del PP de Eivissa, Vicent Roig, destaca en una nota enviada por el partido que la formación "consolida" con estas jornadas un formato participativo dirigido a buscar "soluciones eficaces para los ibicencos" mediante la reflexión y el debate entre afiliados, simpatizantes y todas las personas interesadas en participar.

Roig recuerda que en anteriores ediciones han intervenido expresidentes del Gobierno como José María Aznar, además de ministros, secretarios de Estado y profesionales del ámbito privado.

"Este año nos hace especial ilusión que Rajoy nos acompañe", afirma el secretario general, quien defiende la gestión económica desarrollada por el expresidente durante su etapa al frente del Ejecutivo nacional.

Debate sobre sostenibilidad turística

La primera jornada incluirá también un panel dedicado a la sostenibilidad turística, que estará moderado por la eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs.

En el debate participarán Joan Franch, profesor de Derecho Mercantil y de Contratación Turística de la Universitat de les Illes Balears; Antonio P. Navarro, economista de Ötentik Hospitality, y Valentina Martínez, directora de OIKOS Sostenibilidad Responsable.

La segunda jornada de la conferencia contará con otros dos debates. El primero estará dirigido por el vicepresidente del Govern, Toni Costa, y abordará las inversiones y las infraestructuras en España.

Participarán Salvador García-Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena; Martí Ribas, director general de Endesa en Balears, y José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo.

El presidente del Consell de Ibiza y del PP insular, Vicent Marí, moderará el segundo panel de la mañana, dedicado a la alianza estratégica entre transporte, conectividad y turismo.

La mesa contará con Elena Seco, directora general de la Asociación de Navieros Españoles; Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, y Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

La Conferencia Política concluirá el sábado con la intervención del secretario general del PP balear, José Vicente Marí Bosó, y de la presidenta del Govern, Marga Prohens.