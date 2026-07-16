Luz verde a la contratación de la obra del nuevo centro de salud de Formentera

La construcción del nuevo Centro de Salud Formentera pronto será una realidad. El Consell de Govern ha autorizado ya la licitación del contrato de la obra por un valor estimado de 4.339.457 euros. Por tanto, el Servicio de Salud ya podrá comenzar la contratación para construir el nuevo centro, que estará ubicado junto al Hospital de Formentera, y ambos estarán conectados por el interior, según ha comunicado el Govern de les Illes Balears en una nota de prensa.

El proyecto incluye planes para una reforma de 250 metros cuadrados del centro de salud actual con, además, 500 metros cuadrados de nueva construcción. Este nuevo espacio albergará quince consultas destinadas a medicina y enfermería familiar y comunitaria, pediatría, enfermería obstetricoginecológica, trabajo social y salud bucodental.

El centro contará también con otras instalaciones como una sala de extracciones, un almacén, un espacio de admisión y una sala para uso del personal.

Se estima que el nuevo centro de salud dará cobertura a 15.000 personas y, según señala el Govern balear, estará dimensionado para atender el crecimiento de población previsto en la isla durante los próximos años.

La actuación está incluida en el Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud para el periodo 2024-2027, que prevé un gasto de 450 millones de euros. Como parte de este plan, ya se invirtieron casi 100.000 euros para el hospital de Formentera, que sirvieron para habilitar diversas mejoras tecnológicas como lámparas, bisturís eléctricos y un video laringoscopio de última generación.

Este proyecto de remodelación y ampliación del centro de salud de Formentera lleva anunciado desde mayo del 2025. Fue en diciembre de ese año cuando se adjudicó también la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la obra.