Salud
Luz verde a la contratación de la obra del nuevo centro de salud de Formentera
Las obras del centro de salud tienen un valor estimado de más de tres millones de euros y forman parte de un plan de inversiones para mejorar los servicios sanitarios de las Baleares
La construcción del nuevo Centro de Salud Formentera pronto será una realidad. El Consell de Govern ha autorizado ya la licitación del contrato de la obra por un valor estimado de 4.339.457 euros. Por tanto, el Servicio de Salud ya podrá comenzar la contratación para construir el nuevo centro, que estará ubicado junto al Hospital de Formentera, y ambos estarán conectados por el interior, según ha comunicado el Govern de les Illes Balears en una nota de prensa.
El proyecto incluye planes para una reforma de 250 metros cuadrados del centro de salud actual con, además, 500 metros cuadrados de nueva construcción. Este nuevo espacio albergará quince consultas destinadas a medicina y enfermería familiar y comunitaria, pediatría, enfermería obstetricoginecológica, trabajo social y salud bucodental.
El centro contará también con otras instalaciones como una sala de extracciones, un almacén, un espacio de admisión y una sala para uso del personal.
Se estima que el nuevo centro de salud dará cobertura a 15.000 personas y, según señala el Govern balear, estará dimensionado para atender el crecimiento de población previsto en la isla durante los próximos años.
La actuación está incluida en el Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud para el periodo 2024-2027, que prevé un gasto de 450 millones de euros. Como parte de este plan, ya se invirtieron casi 100.000 euros para el hospital de Formentera, que sirvieron para habilitar diversas mejoras tecnológicas como lámparas, bisturís eléctricos y un video laringoscopio de última generación.
Este proyecto de remodelación y ampliación del centro de salud de Formentera lleva anunciado desde mayo del 2025. Fue en diciembre de ese año cuando se adjudicó también la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la obra.
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades