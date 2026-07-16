Llama la atención
El rechazo que está provocando la celebración de una fiesta privada en la playa de s’Arenal de Sant Antoni el día del eclipse de sol. Y es que es difícil entender que en una fecha tan señalada y con la saturación que se va a producir tanto de vehículos como de peatones en la bahía, se permita cerrar un espacio público y muy concurrido, con entradas a más de 40 euros.
Que la web Formentera.eco ya haya agotado todos los permisos de entrada de vehículos en Formentera para la primera mitad del mes de agosto y queden muy pocas plazas para la segunda. También se han agotado buena parte de las plazas para los residentes en Ibiza, sobre todo durante los fines de semana. Una medida muy necesaria para evitar el colapso circulatorio en los momentos centrales de la temporada turística.
La denuncia de los vecinos de ses Feixes, que están entre atemorizados e indignados por los incendios en una zona muy frágil, con un alto valor ecológico y con muchas dificultades para los residentes. Se quejan de que las administraciones saben que hay okupas y no hacen nada para expulsarlos, mientras el Ayuntamiento de Santa Eulària recuerda que no puede intervenir en terrenos privados.
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
- Un nuevo incendio de vegetación en Ibiza moviliza a los servicios de emergencia en la carretera de Sant Josep