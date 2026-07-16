El rechazo que está provocando la celebración de una fiesta privada en la playa de s’Arenal de Sant Antoni el día del eclipse de sol. Y es que es difícil entender que en una fecha tan señalada y con la saturación que se va a producir tanto de vehículos como de peatones en la bahía, se permita cerrar un espacio público y muy concurrido, con entradas a más de 40 euros.

Llama la atención

Que la web Formentera.eco ya haya agotado todos los permisos de entrada de vehículos en Formentera para la primera mitad del mes de agosto y queden muy pocas plazas para la segunda. También se han agotado buena parte de las plazas para los residentes en Ibiza, sobre todo durante los fines de semana. Una medida muy necesaria para evitar el colapso circulatorio en los momentos centrales de la temporada turística.

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La denuncia de los vecinos de ses Feixes, que están entre atemorizados e indignados por los incendios en una zona muy frágil, con un alto valor ecológico y con muchas dificultades para los residentes. Se quejan de que las administraciones saben que hay okupas y no hacen nada para expulsarlos, mientras el Ayuntamiento de Santa Eulària recuerda que no puede intervenir en terrenos privados.