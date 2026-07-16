Ibiza reconoce a 35 artesanos y concede el primer Documento de Cualificación Artesanal a Familia Marí Mayanas

El Consell Insular de Ibiza ha entregado hoy, en su sede, los diplomas correspondientes a las cartas artesanas concedidas durante el último trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026. En total, la institución ha entregado 35 diplomas: 33 artesanos, una a maestros artesanos y, como principal novedad, el primer Documento de Cualificación Artesanal (DQA) para una empresa de Ibiza, Familia Marí Mayans.

El DQA acredita la actividad artesanal de una empresa más allá de la figura de la persona artesana. Para acceder a este reconocimiento, las personas que dirigen la empresa deben contar con la carta de maestro artesano. Entre los nuevos oficios que han obtenido por primera vez una carta artesana figuran tornero de madera, cerera, atrezzista y fotógrafo analógico.

Además, el Consell ha concedido el certificado de artesano en otros oficios como costura, ceramista, joyero, panadero, pastelero tradicional, maestro de flaons, modista, herbolaria, pasamanera y artesano del cuero. También ha entregado un diploma de maestro artesano en el oficio de artesano del cuero.

En la actualidad, el Departamento de Promoción Económica suma 254 diplomas de artesano, 26 diplomas de maestro artesano, 11 diplomas de maestro artesano honorífico y un Documento de Cualificación Artesanal para empresa.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha felicitado a todas las personas que han recibido sus diplomas y les ha agradecido "la gran labor que realizáis para preservar nuestras tradiciones e identidad a través de la artesanía".

Por su parte, la consellera de Promoción Económica, Maria Fajarnés, ha destacado la concesión del primer DQA a Familia Marí Mayans, una empresa centenaria de la isla. "Representa el ejemplo de cómo el trabajo y la dedicación pasan de generación en generación para preservar un legado tan importante", ha señalado.