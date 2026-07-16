Ibiza da por finalizado el primer envío de 120 toneladas de basura a Mallorca

El Consell de Ibiza da por concluido el traslado por mar de alrededor de 120 toneladas de residuos hasta la incineradora de Mallorca durante la primera jornada del plan piloto acordado entre ambas instituciones insulares. El operativo se ha llevado a cabo mediante cinco plataformas que han transportado la fracción de rechazo desde el área ambiental de Ca na Putxa hasta las instalaciones del servicio público de gestión de residuos urbanos de Son Reus.

El primer cargamento llegó durante esta madrugada de jueves, pasadas las dos, al puerto de Palma a bordo del buque 'Al Andalus Express' para su tratamiento. El conseller ibicenco de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia de Ibiza, Ignacio Andrés, y el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes de Mallorca, Pedro Bestard, acompañados por la directora insular de Residuos, Margalida Roig, han supervisado toda la operación para comprobar que se desarrollaba con todas las garantías ambientales que exige la normativa.

De hecho, este operativo se vio retrasado la tarde de este miércoles porque la Capitanía Marítima de las Pitiusas inmovilizó el buque al no cumplir toda la normativa de seguridad internacional. La salida estaba programada a las 18 horas y finalmente se produjo a las 21.30 horas.

En cuanto a la persencia ibicenca en Mallorca para controlar el plan piloto, Andrés se desplazó a Mallorca la noche anterior para seguir el operativo desde la salida de los residuos de Ibiza hasta su llegada durante la madrugada a la planta de compostaje de Tirme, donde serán tratados. La supervisión comprendió desde la carga de los camiones en Ca na Putxa hasta su entrada en las instalaciones de la incineración de Son Reus.

Consell de Ibiza

El conseller explicó que en este primer traslado se movilizaron cinco plataformas que transportaron alrededor de 120 toneladas de residuos, todo ello "completamente embalado y con un tratamiento previo contra olores y contra insectos que se realiza en la planta del área ambiental de Ca na Putxa".

La planta de Son Reus, al 70%

Bestard recordó que "la planta de Son Reus funciona al 70% de su capacidad, por lo que tiene capacidad suficiente para tratar los residuos procedentes de Ibiza". También señaló que "el número de camiones que se trasladan desde Ibiza no representa ni el 1% de los que entran en la planta" a lo largo del año.

La prueba piloto establece el traslado de un máximo de siete camiones durante cinco días entre semana. Los vehículos realizarán su recorrido terrestre por Mallorca en horario nocturno para no afectar al tráfico ni ocasionar otras molestias. Durante el mes de junio entraron en Son Reus una media de 780 camiones diarios.

El acuerdo firmado entre el Consell de Ibiza y el Consell de Mallorca establece que la fracción de rechazo deberá empaquetarse en balas en las instalaciones del servicio público de gestión de residuos de Ibiza, compactadas con flejes y retractiladas. El transporte se realizará mediante plataformas completamente cerradas o vehículos con caja totalmente cerrada.

El convenio determina además que el Consell de Ibiza será responsable del traslado marítimo y terrestre de los residuos, así como de los gastos derivados del transporte.