'Un Mar de Posibilidades' reclama estabilidad para garantizar su futuro en Talamanca

Al llegar a la playa de Talamanca se escuchan risas, chapoteos y exclamaciones de alegría. El agua, la arena y las actividades llenan de vida el espacio de 'Un Mar de Posibilidades', que este jueves celebró una jornada especial coincidiendo con el día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. El programa, impulsado hace 22 años por Pedro Cárceles junto al Club Náutico Ibiza, permite que personas mayores, dependientes o con discapacidad vuelvan a disfrutar del mar.

La iniciativa recibió la visita del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero; la consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, y la consellera de Bienestar Social del Consell, Carolina Escandell. Durante el recorrido conocieron los baños asistidos, las salidas en kayak y la plataforma instalada en el mar.

Uno de los momentos más espontáneos lo protagonizó Inés, usuaria del programa, que tomó simbólicamente el mando de las entrevistas, sugirió preguntas a los representantes institucionales y reclamó a Pedro Cárceles que los participantes pudieran acudir más veces. Mientras que otros usuarios daban un paseo en lancha adaptado.

Inés haciendo entrevistas a los responsables del gobierno. / Toni Escobar

De cuatro jóvenes a cerca de 400 usuarios

'Un Mar de Posibilidades' comenzó en 2004 con cuatro jóvenes con discapacidad visual y actualmente atiende a cerca de 400 personas. El proyecto colabora con hospitales, residencias, centros asistenciales y más de catorce asociaciones, recibe a usuarios de perfiles diversos, desde niños con parálisis cerebral hasta personas mayores, con discapacidad, problemas de salud mental o en cuidados paliativos.

Las actividades se desarrollan desde mayo hasta otoño y cuentan con fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas, monitores y voluntarios. «En este programa no viene nadie que, cuando se marche, no se le conozca por su nombre», destacó Cárceles, quien valoró los beneficios terapéuticos de experiencias como el baño o el buceo asistido.

El proyecto reclama estabilidad

«Ya llevamos 22 años de programa y estas estructuras están muy viejas. En cuanto tengamos unos permisos de ocupación adecuados que nos permitan permanecer no cuatro años, sino veinte, podremos construir unas instalaciones mejores», explicó Pedro Cárceles.

El coordinador señaló que se necesitan autorizaciones de larga duración para consolidar el espacio, renovar las instalaciones, afrontar nuevas inversiones y garantizar la continuidad de las actividades. «Necesitamos los permisos necesarios para que todo esté en regla», afirmó.

Uno de los usuarios que hace 18 años recibe atención por parte del programa Un Mar de Posibilidades. / Toni Escobar

Cárceles aclaró que actualmente no necesitan camisetas ni material promocional, ya que cuentan con el respaldo de varios patrocinadores, y situó como prioridad la mejora de las estructuras.

Por su parte, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, destacó que el proyecto es «un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones, entidades y voluntariado es capaz de transformar vidas». También recordó que se ha aumentado la subvención anual al Club Nàutic d’Eivissa de los 10.000 euros concedidos en 2023 y 2024 a los 13.000 euros de 2025 y 2026. «Este incremento es una muestra de nuestro compromiso con las personas y con aquellos proyectos que generan oportunidades reales de inclusión».

Hasta 670.000 euros para financiar servicios básicos

Sandra Fernández definió el programa como «uno de los proyectos más pioneros y bonitos de las Islas Baleares» y felicitó a Cárceles «por su valentía y perseverancia durante estos 22 años. «El programa permite que muchas personas puedan disfrutar del mar cuando, por sus circunstancias, no lo tendrían fácil. Este jueves hemos conocido el caso de una persona que hacía veinte años que no entraba en el mar, y eso resume el valor de esta iniciativa», afirmó.

La consellera también anunció que el Ayuntamiento de Ibiza recibirá este año hasta 670.000 euros para financiar los servicios sociales comunitarios básicos, más de un 30% por encima del anterior plan. Fernández se refirió además al plan de choque del Govern para reducir las listas de espera en las valoraciones de discapacidad y dependencia. Según explicó, las medidas ya están permitiendo rebajar los plazos y el número de personas pendientes.

Por su parte Carolina Escandell manifestó que «no hay mejor manera de disfrutar de un día de la Virgen del Carmen que acercándose al mar y hacerlo junto a 'Un Mar de Posibilidades'». Señaló también que le hacía «especial ilusión» acompañar a los usuarios del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, cuyos usuarios, según declaró, estaban «totalmente felices compartiendo la ilusión de este día tan especial».

El relevo de Cárceles

La naturalidad marcó también la jornada. Vicente, uno de los usuarios, cantaba con entusiasmo el himno del Barça; Jonathan explicaba que lo que más le gusta es salir en kayak, mientras que Ana se decantaba por la plataforma instalada en el mar. Entre agua, arena y sonrisas, sus testimonios resumían la esencia del programa: disfrutar de la playa con libertad, confianza y seguridad.

Usuarios disfrutan de la lancha adaptada acompañados por los voluntarios del programa. / Toni Escobar

Pedro Cárceles dejará la dirección después de la próxima temporada. Cerca de cumplir 65 años, reconoció que afronta su salida con «sentimientos encontrados» y que le resulta «inimaginable» separarse de un proyecto al que ha dedicado 22 años de su vida y en el que conoce por su nombre a todos los usuarios. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de preparar el relevo y confiar la continuidad de la iniciativa a una nueva generación. Según explicó, ya hay personas formándose para asumir nuevas responsabilidades.

«Una retirada a tiempo es una victoria y hay que saber delegar», afirmó. Su principal preocupación es dejar consolidado 'Un Mar de Posibilidades', con un equipo profesional, unas instalaciones adecuadas y el respaldo institucional necesario para garantizar su futuro. Cárceles confía en que quienes tomen el relevo mantengan vivo un programa que se ha convertido en una parte esencial de su vida. Cerrará así una etapa de más de dos décadas, con la esperanza de que las risas, las canciones y los chapoteos continúen abriendo un espacio de libertad y un infinito mar de posibilidades.