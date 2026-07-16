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En estado grave el hombre apuñalado con una botella rota en Sant Antoni

Testigos presenciales relatan cómo uno de los implicados utilizó una botella rota para herir al otro en el abdomen durante la disputa

Asistencia médica a la víctima en plena calle.

Asistencia médica a la víctima en plena calle. / M. Yeste

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Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

El hombre rajado con una botella de cristal rota este jueves en Sant Antoni se encuentra en estado crítico. Fue herido en el transcurso de una pelea que tuvo lugar en Caló des Moro, al final del paseo marítimo de Sant Antoni, frente a la entrada de un hotel.

El aviso llegó sobre las 17.10 horas y hasta el lugar acudieron dos patrullas de la Guardia Civil, que encontraron a dos dotaciones de la Policía Local atendiendo ya a la víctima. Según ha explicado la Guardia Civil, los hechos sucedieron cuando el herido se enzarzó en una pelea con otro hombre y este le rajó con el objeto punzante.

Tras recibir la primera asistencia en el lugar, los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital Can Misses en estado crítico, acompañado por agentes de la Policía Local. Por otro lado, el cuerpo policial ha acordonado la zona y mantiene abierta la búsqueda del presunto agresor.

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Según han explicado testigos presenciales a Diario de Ibiza, los dos hombres se enzarzaron en una pelea por motivos que no han trascendido. En un primer momento se desconocía el alcance de las heridas y las causas del enfrentamiento. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y la Guardia Civil busca al segundo implicado.

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