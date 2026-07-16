El Govern refuerza en Ibiza la campaña contra el calor laboral con 33 visitas a empresas

La consellería de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, a través del Ibassal, ha intensificado este verano la campaña de prevención frente a las altas temperaturas en los centros de trabajo. En Ibiza y Formentera, los técnicos ya han realizado 33 visitas de asesoramiento a empresas dentro de esta iniciativa.

En el conjunto de Baleares, el Ibassal ha llevado a cabo 312 visitas hasta el mes de junio. De ellas, 191 corresponden a la campaña específica contra el calor y 121 a la campaña sobre el amianto, que también incluye medidas para prevenir el estrés térmico. Por islas, se han efectuado 217 visitas en Mallorca, 62 en Menorca y 33 en Ibiza y Formentera.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha presentado la campaña de 2026, que mantiene el lema "El calor puede ser mortal, la prevención es vital". La iniciativa busca concienciar sobre los riesgos de las altas temperaturas, promover medidas preventivas y facilitar herramientas prácticas tanto a empresas como a trabajadores.

"Desde el Govern de las Illes Balears seguiremos al lado de las empresas y de los trabajadores durante estos meses de altas temperaturas. Proteger la salud de los empleados es una prioridad y la prevención continúa siendo la mejor manera de evitar accidentes", ha afirmado Cabrer.

Durante las visitas, el personal técnico supervisa especialmente las condiciones de los trabajos al aire libre, la exposición directa al sol, las tareas que implican un elevado esfuerzo físico y el cumplimiento de los protocolos de prevención.

Además, el Ibassal mantiene la distribución de cubrenucas de protección solar para trabajadores expuestos a la radiación. Entre 2025 y 2026, el organismo ha repartido 2.200 unidades, destinadas principalmente a los sectores de la construcción, el socorrismo y la limpieza urbana.

La campaña también incluye acciones informativas en el transporte público, la actualización del decálogo de prevención frente al calor, nuevos materiales para redes sociales y carteles con avisos sobre temperaturas extremas basados en las alertas de la Aemet, con recomendaciones de autoprotección y el teléfono de emergencias.