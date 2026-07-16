El GEN denuncia ante el Gobierno los planes de Aena para el aeropuerto de Ibiza y exige paralizar las obra

El polémico proyecto de ampliación y reforma de las instalacoines del aeropuerto de Ibiza sigue acumulando detractores entre las organizaciones políticas y sociales de la isla. Ahora es el GEN-GOB el que, a través de una nota, anuncia la que ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Aviación Civil, los ministerios competentes en Transportes y Medio Ambiente y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el incremento de capacidad que, a su juicio, implican los proyectos previstos por Aena para la terminal de es Codolar. La organización ecologista reclama como medida cautelar la paralización inmediata de las actuaciones incluidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031, el DORA III.

La entidad ecologista ibicenca sostiene que existe una contradicción entre la planificación aeroportuaria aprobada y la realidad operativa actual. Según expone el GEN en su denuncia, el Plan Director estableció un escenario de referencia de 5,67 millones de pasajeros anuales y un máximo próximo a los siete millones, mientras que el aeropuerto ya supera los nueve millones y el nuevo marco regulador contempla una capacidad máxima de diez millones de viajeros.

El grupo ecologista detalla que el Plan Director actualmente vigente fue aprobado mediante la Orden FOM/3414/2010 y define las grandes directrices de ordenación y desarrollo del aeropuerto. El documento fue sometido también a evaluación ambiental y establece que la ejecución de nuevas actuaciones debe vincularse a las previsiones de demanda y a las necesidades reales de la infraestructura.

Los últimos datos oficiales reflejan que el aeropuerto de Ibiza cerró 2025 con 9.138.224 pasajeros y 85.086 operaciones, un 2,5% más de vuelos que durante el ejercicio anterior.

Para el GEN, estas cifras demuestran que la capacidad prevista en la planificación vigente ya ha sido ampliamente superada. La organización afirma que los proyectos de Aena pretenden consolidar un escenario de unos diez millones de pasajeros y acercar la actividad a las 100.000 operaciones anuales, frente a las aproximadamente 70.000 contempladas inicialmente.

"Las divergencias entre el Plan Director y los proyectos de desarrollo confeccionados por Aena son claras", mantiene el grupo ecologista, que atribuye las actuaciones a la prioridad concedida a la rentabilidad económica y a los intereses de los inversores frente al interés general, la protección ambiental y la calidad de vida de la población residente. Cabe recordar que la salida a bolsa de parte del capital de Aena fue aprobada por el Gobierno, entonces del PP, en febrero de 2015.

Petición para reducir los vuelos

Además de la suspensión cautelar de los proyectos del DORA III, el GEN solicita que se adopten medidas urgentes para adecuar el volumen anual de pasajeros a los escenarios contemplados en el Plan Director.

Esto implicaría, según la denuncia, reducir el número de vuelos y priorizar las conexiones que prestan un servicio esencial a los residentes de Ibiza y Formentera. La organización considera que las actuaciones proyectadas constituyen, en la práctica, una modificación sustancial del Plan Director sin la tramitación ambiental, territorial y administrativa que exigiría una revisión formal del documento.

Reunión en el Consellde Ibiza entre Aena, instituciones, patronales y asociaciones este mes de julio. / Vicent Marí

El GEN recuerda que el aeropuerto constituye la principal puerta de entrada a una isla de 572 kilómetros cuadrados que soporta durante el verano una elevada presión sobre el agua, la vivienda, las carreteras, los servicios sanitarios, el medio natural y la biodiversidad.

Los ecologistas reclaman que cualquier actuación aeroportuaria evalúe no solo sus efectos directos sobre las instalaciones, sino también las consecuencias indirectas que un incremento de viajeros tendría sobre el territorio y sobre la población. A su juicio, ampliar la capacidad hasta los diez millones de pasajeros supondría situarla alrededor de un 50% por encima del máximo recogido en el Plan Director.

Duras críticas a Vicent Marí

El GEN carga también contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, después de que la institución insular valorara positivamente las explicaciones ofrecidas por Aena sobre la reforma. El pasado 9 de julio, representantes de Aena aseguraron ante el Consell, el Govern, los ayuntamientos, las patronales y otros agentes sociales que las actuaciones no modificarán el campo de vuelo ni aumentarán el número de aterrizajes y despegues. Tras la reunión, Marí destacó la voluntad de colaboración del gestor aeroportuario y su compromiso de que las obras no incrementen la llegada de viajeros durante la temporada alta.

El GEN no acepta estas explicaciones y acusa al presidente insular de asumir el discurso de Aena en lugar de defender los intereses territoriales de la isla. La organización califica de «indigna de un cargo público» su actitud y lo acusa de alinearse con los intereses económicos del gestor aeroportuario.

Estas manifestaciones constituyen valoraciones políticas del grupo ecologista. Aena sostiene, por su parte, que no está promoviendo una ampliación de la capacidad operativa, sino una remodelación destinada a cumplir la normativa europea de seguridad y fronteras, modernizar las instalaciones y mejorar el servicio.

El proyecto contempla un control de pasaportes centralizado, la separación de los flujos Schengen y no Schengen, una zona específica para los vuelos interinsulares y la renovación de la sala de embarque, que pasaría a disponer de 32 puertas. Aena argumenta que es necesario contar con más puertas incluso manteniendo el mismo tráfico, porque las destinadas a pasajeros Schengen y no Schengen no pueden utilizarse indistintamente.

Nuevas adhesiones al rechazo

La denuncia del GEN se suma a las últimas iniciativas sociales, profesionales y políticas contra el proyecto aeroportuario. El Institut d’Estudis Eivissencs, el GEN-GOB y Amics de la Terra han impulsado un manifiesto contra el aumento de la capacidad al que ya se ha adherido una docena de organizaciones, entre ellas Aliança per l’Aigua, IbizaPreservation, Salvem sa Badia, Jesús en Transició, la Associació de Joves d’Eivissa y distintas entidades vinculadas a la agricultura ecológica y la defensa del territorio.

Los firmantes sostienen que la ampliación de una de las principales puertas de entrada a las Pitiusas terminaría provocando un mayor uso de la infraestructura y, por tanto, un nuevo incremento de la presión humana sobre unos recursos naturales que consideran situados ya al límite. También reclaman a los partidos políticos pitiusos que mantengan su oposición al proyecto.

A este frente se ha incorporado la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. Los arquitectos advierten de que la actuación aumentará la presión sobre «un ecosistema insular que ya funciona al límite» y cuestionan que pueda ejecutarse sin una evaluación de impacto territorial ni un estudio sobre la capacidad de carga de la isla.

La oposición también ha llegado a las Cortes Generales. La Comisión Mixta de Insularidad del Congreso y el Senado aprobó el 25 de junio, con el respaldo del PSOE, el PP y Sumar, una iniciativa que rechaza cualquier reforma que suponga un incremento de la capacidad del aeropuerto de Ibiza. El acuerdo insta a revisar el Plan Director y el DORA III para impedir futuros aumentos de capacidad y pide que las inversiones se limiten a actuaciones relacionadas con la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética, las condiciones laborales y la calidad del servicio.