La escasez de docentes se enquista en Baleares: las especialidades de difícil cobertura se disparan un 85% en tres años

La crisis de profesorado en Baleares continúa su escalada y amenaza con convertirse en un problema estructural crónico para el sistema educativo público. Según los últimos datos publicados por la Conselleria de Educación y Universidades, el archipiélago contará con un total de 191 especialidades declaradas de difícil cobertura para el próximo curso académico 2026-2027. Esta cifra supone un incremento de casi el 85% respecto a las 103 especialidades que se registraron hace apenas dos años, en el curso 2024-2025, lo que evidencia que las medidas de atracción económica y laboral desplegadas hasta la fecha están resultando insuficientes para frenar el éxodo de profesionales.

Por islas, la brecha territorial resulta es clara y sitúa a las Pitiusas en un escenario de clara gravedad. Ibiza lidera de manera destacada este déficit con 75 especialidades calificadas de difícil cobertura, seguida de Mallorca con 48, Menorca con 43 y Formentera con 25. La comparativa histórica de los tres últimos cursos revela una progresión ascendente: en el curso 2024-2025, Formentera apenas registraba 12 áreas críticas, una cifra que subió a 18 en el curso 2025-2026 y que ahora alcanza las 25. Menorca, por su parte, ha pasado de tener 18 especialidades con escasez de docentes en 2024 a las 43 actuales, consolidando un aumento superior al doble en solo 24 meses.

La Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados determina técnicamente que una materia es de difícil cobertura cuando su "índice de cobertura" es inferior a cinco aspirantes por plaza. Esto significa que la proporción entre las vacantes disponibles y el número de interinos apuntados y dispuestos a cubrirlas en una isla o jornada concreta está bajo mínimos.

Educación Infantil y Primaria

La verdadera alarma del nuevo listado radica en que la falta de profesorado ya no es un problema exclusivo de la Formación Profesional o de asignaturas muy específicas de Secundaria. Por primera vez, la crisis ha colonizado las etapas básicas de la enseñanza generalista en las islas menores. En los listados oficiales de los cursos 2024-2025 y 2025-2026, la escasez en Primaria se limitaba a especialidades de apoyo muy concretas como Música, Audición y Lenguaje o Pedagogía Terapéutica. Sin embargo, el documento oficial para el curso 2026-2027 incorpora por primera vez la especialidad de Educación Primaria como plaza difícil de cubrir tanto en Ibiza como en Formentera, e introduce además la especialidad de Educación Infantil a jornada completa en Ibiza.

A este escenario se suma la situación de las materias troncales. Asignaturas fundamentales como Matemáticas, Física y Química, Inglés, Filosofía u Orientación Educativa se repiten año tras año en los listados de vacantes desiertas de casi todo el archipiélago.

Para intentar paliar esta situación de cara al curso 2026-2027, el Govern balear ha anunciado que incrementará los complementos económicos mensuales para los docentes que acepten estos destinos. Los profesionales destinados en Menorca pasarán a percibir un plus de 200 euros mensuales (frente a los 100 del año anterior), mientras que en Ibiza el complemento ascenderá a 300 euros al mes (100 euros más que el curso pasado). En Formentera, considerada la plaza más compleja del archipiélago, se mantendrá el complemento de 400 euros mensuales para quienes asuman puestos de muy difícil cobertura.

Encaje de bolillos en la adjudicación de plazas

La publicación de este listado a mediados de julio no es casual y coincide con el desarrollo de los procedimientos de adjudicación para el próximo curso. Según explican fuentes del sector educativo, la administración difunde este documento con antelación porque estas plazas "van en un bloque prioritario" y son de las primeras que se adjudican. El objetivo es que los docentes que tienen habilitación para impartir múltiples asignaturas conozcan las necesidades críticas de antemano y opten por ellas de manera preferente.

La reciente tramitación parlamentaria de las enmiendas de Vox respaldadas por el Partido Popular para flexibilizar el requisito del catalán en las plazas docentes ha generado algo de confusión. No obstante, fuentes educativas aclaran que es fundamental diferenciar los procesos selectivos. La exención del catalán de la que se ha hablado políticamente afectará estrictamente a las plazas que salgan a fase de oposición, donde de forma excepcional se permitirá el acceso sin acreditar inicialmente el idioma debido a la dificultad extrema de cobertura.

Por el contrario, el proceso masivo en el que se encuentra inmerso el sistema educativo actualmente es el de la adjudicación de interinos, donde las reglas del juego lingüístico son diferentes. "En interinos no hay ninguna plaza exenta de catalán", confirman fuentes conocedoras del proceso. En este gran trámite activo, "las vacantes se adjudican rigurosamente por orden de baremo o puntuación", de modo que los docentes que cuentan con la titulación requerida completa (máster y acreditación de catalán) "son siempre los primeros en elegir plaza", aseguran.

Para aquellas personas que se encuentren en la bolsa de interinos pero no posean el título exigido de catalán, se ha establecido un filtro mínimo: deben acreditar al menos un nivel A1 de catalán (o equivalente en valenciano). Esta medida de transición busca "asegurar que, aunque no tengan el título exigido por el nivel correspondiente, puedan demostrar un mínimo conocimiento idiomático" para atender adecuadamente las aulas de las islas.