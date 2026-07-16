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Una doctora pateada en Sant Antoni: "Cuando un paciente me parece peligroso, siento ganas de llorar"

La doctora, que fue pateada por un paciente, sigue trabajando a pesar de las secuelas, sobre todo psicológicas

El centro de salud de Sant Antoni en una imagen de archivo

El centro de salud de Sant Antoni en una imagen de archivo / J.A. Riera

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Miguel González

Miguel González

Sant Antoni

"No me he cogido la baja porque no me he fracturado nada, pero a nivel de seguridad y templanza sí que estoy severamente afectada". La médica víctima de una agresión por parte de un paciente el 10 de junio en el centro de salud de Sant Antoni, que ha querido explicar su experiencia desde el anonimato, sigue en su puesto de trabajo a pesar de las secuelas tanto físicas como psicológicas que sufre. La facultativa apunta que tiene "un hematoma en la mano y otro en la espalda" a causa de la caída provocada por la patada que recibió.

Sin embargo, las mayores consecuencias del violento suceso son las que asegura padecer a nivel de "seguridad y fortaleza", ya que se siente "más frágil" a la hora de atender a los usuarios del centro sanitario. La doctora explica que desde la agresión, cuando reconoce a algún paciente y le parece que la situación es "mínimamente peligrosa", le entran "ganas de llorar", cosa que no le solía ocurrir. A pesar de este difícil estado mental por el que atraviesa, señala que prefiere no estar de baja porque le "encanta" su trabajo y "ayudar a los demás".

Apoyo del sindicato

Por suerte para ella, cuenta con el apoyo total de sus compañeros y del Sindicato Médico en Ibiza y la sanitaria se siente "muy respaldada". El portavoz de la organización sindical, David Fernández, da la cara por ella: "Lleva por lo menos 15 años trabajando y es una persona absolutamente correcta".

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