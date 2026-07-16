Sucesos
Cae en Albania el presunto autor del tiroteo que destapó el robo de drogas entre bandas en Ibiza
El detenido, miembro de una organización criminal albanesa, abandonó España tras el tiroteo y se instaló en Albania
Un vuelco de droga es el robo de un cargamento de sustancias ilegales entre grupos de narcotraficantes
La Guardia Civil ha localizado y detenido en Albania al presunto autor de un delito de tentativa de homicidio ocurrido el 21 de junio de 2024 en el municipio ibicenco de Sant Josep. La detención se produjo gracias a la colaboración de la policía albanesa.
La investigación, desarrollada en el marco de la operación Vlad Ib por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Baleares, comenzó después de que un vehículo abandonara a un hombre herido por arma de fuego en la entrada del Hospital Can Misses, en Ibiza. De acuerdo con la Guardia Civil, el conductor huyó del lugar tras dejar a la víctima.
Los investigadores identificaron al conductor, quien explicó en un primer momento que ambos habían acudido a una vivienda con la intención de ocuparla o cometer un robo. Según esa versión, un hombre armado les sorprendió y efectuó varios disparos contra ellos.
Sin embargo, la investigación permitió desmontar esa versión. La Guardia Civil concluyó que tanto el herido como el conductor pretendían ejecutar un vuelco de droga contra una organización criminal albanesa, motivo por el que se encontraban en la zona de los hechos.
Según el Instituto Armado, el presunto autor de los disparos formaba parte de esa organización criminal y desempeñaba funciones de seguridad en una propiedad de lujo situada cerca del lugar del tiroteo. Tras los hechos, abandonó Ibiza y fijó su residencia en Albania.
La víctima recibió dos impactos de bala. Debido a la gravedad de las heridas, los servicios sanitarios trasladaron al hombre desde Ibiza hasta el Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca, donde recibió atención especializada.
Las autoridades policiales de Albania comunicaron la detención del investigado el pasado 9 de junio. El arrestado permanece a la espera de su extradición a España, donde deberá comparecer ante la autoridad judicial que emitió la orden internacional de detención.
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