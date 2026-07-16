Detenido en Ibiza por amenazar de muerte a otro hombre con una navaja

La Policía Nacional de Ibiza ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves después de que un agente lo sorprendiera amenazando de muerte con una navaja de grandes dimensiones a otro hombre en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de julio. El policía, que se encontraba fuera de servicio, escuchó una fuerte discusión procedente de la calle y se dirigió hacia el lugar de donde provenían los gritos. Al llegar al lugar, observó a un hombre que portaba una navaja de grandes dimensiones y que estaba amenazando de muerte a otro.

El agente se identificó como policía y pidió al hombre que se tranquilizara y le entregara el arma. Este accedió voluntariamente. A continuación, el policía llamó al 091 para informar de lo ocurrido.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se desplazó al lugar pocos minutos después y detuvo al hombre por un presunto delito de amenazas graves. El arrestado quedó a disposición judicial.

La Policía Nacional destaca en su comunicado la "profesionalidad y dedicación" de sus agentes, incluso cuando se encuentran fuera de servicio, y reitera su compromiso con la protección de la ciudadanía.