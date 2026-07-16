Sucesos
Detenido en Ibiza por amenazar de muerte a otro hombre con una navaja
Un agente de la Policía Nacional que estaba fuera de servicio intervino al oír los gritos en la vía pública
La Policía Nacional de Ibiza ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves después de que un agente lo sorprendiera amenazando de muerte con una navaja de grandes dimensiones a otro hombre en la vía pública.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de julio. El policía, que se encontraba fuera de servicio, escuchó una fuerte discusión procedente de la calle y se dirigió hacia el lugar de donde provenían los gritos. Al llegar al lugar, observó a un hombre que portaba una navaja de grandes dimensiones y que estaba amenazando de muerte a otro.
El agente se identificó como policía y pidió al hombre que se tranquilizara y le entregara el arma. Este accedió voluntariamente. A continuación, el policía llamó al 091 para informar de lo ocurrido.
Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se desplazó al lugar pocos minutos después y detuvo al hombre por un presunto delito de amenazas graves. El arrestado quedó a disposición judicial.
La Policía Nacional destaca en su comunicado la "profesionalidad y dedicación" de sus agentes, incluso cuando se encuentran fuera de servicio, y reitera su compromiso con la protección de la ciudadanía.
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades