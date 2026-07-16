Detectado y retirado el primer nido de avispa oriental en Ibiza

El Govern balear ha confirmado la detección del primer nido de avispa oriental (Vespa orientalis) en Ibiza. El nido, localizado en el núcleo urbano de Jesús, en el municipio de Santa Eulària, ya ha sido retirado para evitar la proliferación de esta especie exótica en la isla.

La localización fue posible gracias al aviso de una vecina, que observó unas avispas que le parecieron inusuales y remitió fotografías para facilitar su identificación. Tras recibir la comunicación, técnicos del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib) se desplazaron hasta el domicilio y confirmaron que se trataba de un nido de avispa oriental. El Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural activó inmediatamente el protocolo de actuación y procedió a la retirada completa del nido.

Se trata del primer foco de esta especie detectado en Ibiza. La avispa oriental fue identificada por primera vez en Baleares el año pasado, cuando se localizó un nido en la isla de Mallorca.

Trampas en los alrededores

Como medida complementaria, durante los próximos días se instalarán trampas con atrayente dulce en los alrededores del lugar en el que apareció el nido. El objetivo es comprobar si existen otros ejemplares en la zona y detectar de manera precoz posibles nuevos focos.

La aparición del nido ha llevado al Servicio de Protección de Especies a reforzar las medidas de control y vigilancia para tratar de impedir que la avispa oriental se establezca en Ibiza. Esta especie se ha expandido durante los últimos años fuera de su área de distribución natural y ya está presente en diferentes territorios de la cuenca mediterránea.

Los ejemplares adultos se alimentan principalmente de néctar, fruta madura y otras fuentes de azúcares. Las larvas, sin embargo, necesitan proteína animal, por lo que las reinas y las obreras capturan insectos como abejas, moscas, saltamontes y pequeñas avispas.

Riesgo para las abejas

La presencia de la avispa oriental puede representar una amenaza para las explotaciones de abeja melífera de Ibiza debido a que depreda activamente estos insectos.

Su proliferación podría afectar tanto a la producción apícola como a los servicios de polinización que realizan las abejas y que resultan esenciales para numerosos cultivos y ecosistemas.

El seguimiento de la especie corresponde al Servicio de Protección de Especies y al Cofib, que mantienen dispositivos destinados a detectar nuevos focos y evitar la consolidación de una población estable.

Aviso a la población

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural considera que la detección temprana es fundamental para controlar la expansión de la especie y ha pedido la colaboración de la ciudadanía.

En caso de observar un ejemplar o un posible nido de avispa oriental, el Govern recomienda no manipularlo ni tratar de retirarlo y comunicar su localización a los servicios técnicos. Siempre que sea posible, se aconseja aportar una fotografía que facilite su identificación.

Los avisos pueden enviarse al correo electrónico especies@dgmedinatural.caib.es, al teléfono 971 784 956 o mediante WhatsApp al número 606 875 244.

Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, este tipo de avispa se considera como "una de las plagas más importantes para la apicultura en muchos países. Es una especie oportunista que parece desenvolverse perfectamente en ambientes urbanos y, debido a la facilidad que tienen los avispones para ser transportados inadvertidamente a través del comercio internacional, ha sido introducida en muchos lugares fuera de su área nativa tanto en Europa como en otras zonas del mundo, estableciendo poblaciones en algunas de ellas".

Además, se da la circunstancia de que la avispa oriental no está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras ni en ningún listado o catlálogo regional de especies de este tipo. Tampoco la normativa europea la incluye en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014.