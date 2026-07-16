Religión
La ceremonia de beatificación de los veinte sacerdotes asesinados en la Guerra Civil en Ibiza ya tiene fecha
El proceso para beatificar a los religiosos, que "entregaron su vida por fidelidad a Cristo", se inició en 2008, y el papa León XIV lo autorizó en junio
Los veinte sacerdotes de Ibiza asesinados durante la Guerra Civil serán beatificados en una ceremonia el próximo sábado 17 de octubre en la Catedral de Dalt Vila, según ha confirmado la Santa Sede al obispo de Ibiza, Vicent Ribas. La ceremonia será a las 11 horas y estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, que ejercerá como representante de Su Santidad.
El papa León XIV autorizó el pasado 18 de junio la beatificación de los veinte sacerdotes diocesanos asesinados durante los primeros meses de la Guerra Civil en Ibiza y Formentera. La decisión culmina un largo proceso iniciado en 2008, cuando el entonces obispo de Ibiza, Vicente Juan Segura, decretó la apertura de la causa de beatificación por declaración de martirio de los Siervos de Dios.
Retablo conmemorativo
La Diócesis de Ibiza señala que, con esta beatificación, la Iglesia reconoce el testimonio de estos sacerdotes, que, según sostiene, "entregaron su vida por fidelidad a Cristo en medio de la violencia y la persecución" y se convirtieron en "memoria viva de fe, esperanza, caridad y reconciliación".
Para venerar la memoria de los nuevos beatos, la Diócesis de Ibiza instalará un retablo conmemorativo junto al presbiterio de la Catedral. La obra artística se financiará mediante suscripción popular y, según la Diócesis, pretende ser un "homenaje colectivo de los fieles y de la sociedad de Ibiza y Formentera a estos Siervos de Dios asesinados en 1936".
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