"Por fin ha llegado el día": la dj BJones anuncia su regreso a Tomorrowland después de superar un cáncer

BJones vuelve a mirar al escenario. Y esta vez, la cita tiene un significado muy distinto. La dj y productora afincada en Ibiza ha compartido en Instagram un mensaje cargado de emoción para anunciar que este 19 de julio estará en Tomorrowland, el festival que durante los últimos meses se convirtió en uno de sus grandes objetivos mientras luchaba contra un cáncer muy grave que afectó a su cráneo y a su médula.

"Familia, como os prometí… nos vemos este 19 de julio en Tomorrowland", escribió la artista junto al vídeo, en el que explica que a veces un sueño, una motivación y un objetivo pueden convertirse en la fuerza necesaria para seguir adelante cuando todo se complica.

La noticia llega después de meses muy duros para BJones, que a comienzos de año explicó públicamente que padecía un cáncer linfático. Entonces, desde la cama del hospital, aseguró que iba a luchar para recuperarse y dejó una frase que hoy cobra todavía más sentido: "Lo voy a superar al 100%”".

Ahora, la propia artista ha podido decirlo en pasado. "Hoy puedo decir con una enorme felicidad que lo he superado al 100%".

Tomorrowland como motor

Durante su tratamiento, BJones no dejó de aferrarse a la música. En febrero presentó 'Side Effects' y en marzo 'Stronger', temas escritos en plena lucha contra el linfoma y concebidos como una declaración de fuerza frente a la adversidad. La propia artista explicó entonces que la música se había convertido en su "salvavidas" y en su "mejor arma".

En su nuevo mensaje, la dj vuelve sobre esa idea y reconoce que imaginarse de nuevo en Tomorrowland le dio energía para continuar. "Durante muchos días, mi único objetivo fue hacer música y soñar con este momento. Imaginarme de nuevo en ese escenario me dio la energía para seguir adelante", afirma.

El camino, admite, todavía no ha terminado del todo. La quimioterapia y la medicación le han dejado efectos secundarios y durante un tiempo tendrá que estar en silla de ruedas. Pero BJones lo cuenta con la misma actitud con la que ha atravesado todo este proceso: "No será para siempre".

"Por fin ha llegado el día"

La publicación está llena de agradecimientos. A quienes la han acompañado, a sus seguidores, a su entorno y también a Tomorrowland, festival que define como una gran inspiración en su recuperación.

"Y por fin ha llegado el día", celebra. Quienes no puedan verla en directo tendrán la opción de seguir la actuación a través de YouTube, según ha adelantado la artista.

El mensaje termina con una mezcla muy BJones de emoción, gratitud y alegría: "Gracias por vuestro amor y vuestro apoyo". Y, ya que la fecha coincide con una jornada especialmente futbolera, este domingo, añade un deseo final con humor: "Ojalá ese mismo día España también gane el Mundial".

Después de convertir el dolor en música y la espera en objetivo, BJones volverá a Tomorrowland con una historia que va mucho más allá de una actuación. Será, para ella y para quienes han seguido su proceso, una celebración de la vida.