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Basura acumulada en la mediana del primer cinturón de ronda
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La mediana del primer cinturón de ronda en Ibiza, a la altura de la sede de Diario de Ibiza y la comisaría de la Policía Nacional, presenta una notable acumulación de basura. Entre la vegetación se distinguen botellas de plástico y de cristal, latas de refresco, papel de aluminio, envoltorios y otros despedicios esparcidos por la zona.
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