Basura acumulada en la mediana del primer cinturón de ronda

La mediana del primer cinturón de ronda en Ibiza, a la altura de la sede de Diario de Ibiza y la comisaría de la Policía Nacional, presenta una notable acumulación de basura. Entre la vegetación se distinguen botellas de plástico y de cristal, latas de refresco, papel de aluminio, envoltorios y otros despedicios esparcidos por la zona.