Atención conductores de Ibiza: esta es la carretera que permanecerá cerrada por obras en Santa Eulària

El Ajuntament de Santa Eulària ha iniciado las obras de mejora de un tramo del camí de sa Casa Llarga, una actuación que permitirá reforzar la seguridad de la carretera mediante la reconstrucción de los muros laterales y la renovación del firme.

Los trabajos afectan a unos 60 metros de vía y cuentan con un presupuesto de 74.628 euros. La empresa Islasfalto ejecuta la actuación, que tendrá una duración aproximada de dos meses.

Obras en camí Casa Llarga / A.S.E.

La intervención responde al deterioro que presentaba este tramo tras años de tránsito continuado de camiones y por las filtraciones de agua, dos factores que han debilitado la estructura de los muros de contención y hacían necesaria su reparación para garantizar la seguridad de la circulación.

Además de reconstruir ambos muros y extender un nuevo asfaltado, el proyecto contempla la instalación de una bionda de madera en los márgenes de la carretera para aumentar la protección de los usuarios.

Durante la ejecución de las obras, el tráfico permanecerá cortado en este tramo del camí de sa Casa Llarga. No obstante, los vecinos podrán acceder a sus viviendas a través del camino de Cas Ramons.