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Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial de fútbol, donde su selección enfrentará a España

La selección de Scaloni venció 2-1 a Inglaterra en Atlanta

Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial, donde se enfrentarán a España.

Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial, donde se enfrentarán a España.

Jessica Merodio

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Argentina será el rival de España en la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Con dos asistencias de Leo Messi y goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y de Lautaro Martínez a los 92, la selección de Lionel Scaloni remontó de manera agónica el encuentro de semifinales ante Inglaterra y el domingo intentará lograr su segundo título consecutivo.

Decenas de argentinos esperando el inicio del partido, en Can Coix.

Decenas de argentinos esperando el inicio del partido, en Can Coix. / Jessica Merodio

Tras el partido, poco después de las 23 horas, cientos de argentinos residentes en Ibiza, trabajadores de temporada y turistas celebraron el triunfo en diferentes puntos de la isla. Uno de los lugares que reunió a más aficionados fue la playa de ses Figueretes, donde los seguidores de la albiceleste entonaron sus cánticos al ritmo de bombos, trompetas y tambores.

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Con su ya tradicional '¡El que no salta es un inglés!' y también con el nuevo 'Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo', los argentinos en Ibiza mostraron su alegría por la victoria ante Inglaterra y anticiparon la jornada especial que vivirán el domingo, cuando su selección dispute una nueva final frente al equipo del país en el que muchos de ellos residen actualmente.

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