Vuelve un "punto de referencia emblemático" en Ibiza con la inauguración del nuevo reloj de Vara de Rey

El nuevo reloj del paseo de Vara de Rey se ha inaugurado este miércoles en sustitución de la estructura de tubos metálicos que llevaba desde 2017 dando la hora. El Ayuntamiento de Ibiza lo ha descrito como un "elemento emblemático" que "presidirá" el espacio después de la remodelación de la cabecera sur del paseo y de la calle Miquel Caietà Soler. Todo esto, en conjunto, ha supuesto una inversión de 726.000 euros, que se ha cofinanciado a través de los fondos Next Generation EU, cuya función es ayudar a la recuperación económica de la Unión Europea tras la pandemia.

La inauguración se ha hecho este miércoles por la tarde en un acto institucional presidido por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y con la participación de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; del vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, y del presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí.

Este nuevo reloj se ha descrito como un modelo de "estética más integrada y respetuosa con el valor histórico y arquitectónico de este espacio emblemático de la ciudad", y el Ayuntamiento destaca que recupera lo que "durante décadas" ha sido "un punto de referencia para residentes y visitantes", en referencia al antiguo reloj.

Según Triguero, "hoy recuperamos mucho más que un reloj. Recuperamos un símbolo de Vara de Rey y de la memoria colectiva de los ibicencos. Este nuevo reloj vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en el paseo más emblemático de la ciudad, combinando tradición, calidad y tecnología con un diseño plenamente integrado en nuestro patrimonio".

Además, ha añadido que "la inauguración también simboliza el compromiso de este equipo de gobierno con la recuperación del núcleo histórico de Ibiza. Durante este mandato hemos impulsado una inversión de más de 6,1 millones de euros en actuaciones destinadas a rehabilitar nuestro patrimonio, modernizar las infraestructuras y crear espacios públicos más accesibles, sostenibles y amables para la ciudadanía".

Ha dado ejemplos con proyectos como "la reforma de la Peixateria, el Camí del Calvari, la recuperación de sa Carrossa, la mejora de la calle Santa Maria o esta remodelación de la cabecera sur de Vara de Rey" y ha afirmado que "forman parte de una misma estrategia: dar valor a nuestro centro histórico y prepararlo para el futuro sin renunciar a su identidad".

El reloj estará instalado por un mínimo de 30 años

El nuevo reloj lo ha donado la empresa Flash Ibiza, S.L. al Ayuntamiento de Ibiza. La pieza se ha incorporado al patrimonio municipal y, debido a las condiciones de la donación, permanecerá instalada y visible en el paseo durante un periodo mínimo de 30 años.

Es un reloj urbano artesanal de doble cara que se ha integrado en una de las farolas existentes del paseo y diseñado específicamente para su instalación en el exterior. La estructura está fabricada con acero inoxidable, tratamiento antioxidante y acabado en color negro, además de vidrios de seguridad laminados. Las esferas y agujas se han hecho con materiales como metacrilato, vinilo y aluminio que "contribuyen a una lectura clara y elegante, en consonancia con el entorno patrimonial", explica Vila en una nota de prensa.

Incorpora dos mecanismos autónomos alimentados con pilas de litio de duración estimada de entre seis y siete años. Incluye además una antena GPS que "garantiza" la sincronización exacta de la hora y un sistema de iluminación LED con luz cálida por las dos caras, para asegurar la visibilidad tanto de día como de noche con un consumo energético bajo.

El alcalde ha recordado que gracias a la remodelación de la cabecera sur de Vara de Rey y de la calle Miquel Caietà Soler se ha renovado este entorno con "la implantación de redes separativas, la mejora del alumbrado público con criterios de eficiencia energética, la adaptación de los espacios a la normativa de accesibilidad vigente, la ampliación de zonas para los viandantes y la reordenación del tránsito para incrementar la seguridad viaria".

La actuación, según señala el Ayuntamiento, se enmarca dentro de la estrategia de regeneración del núcleo histórico. En este periodo, el Ayuntamiento afirma que se han ejecutado actuaciones "destacadas" que, en conjunto, representan una inversión de 6.117.025 euros.

El acto institucional ha concluido con el concierto de habaneras 'Veus dels Freus', dirigido por Miquel Àngel Aguiló.