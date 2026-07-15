Vicent Marí: «Hemos empezado a poner orden en movilidad, actividad turística ilegal y servicios públicos en Ibiza»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha centrado el balance de su mandato en destacar las medidas de contención de la presión turística, incidiendo en que estos últimos tres años al frente del equipo de gobierno del PP han servido para «empezar a poner orden». Por su parte, tanto la oposición del PSOE como de Unidas Podemos han coincidido en criticar que las medidas defendidas por Marí «pasan de puntillas» o «se ponen de perfil» ante los problemas de masificación. Mientras, Vox, pese a aprobar la acción de gobierno, ha tachado el discurso de Marí de «autobombo grandilocuente».

Marí ha presidido este miércoles el último Debate de Política General de este mandato en el Consell que, según ha valorado, se ha basado en «tomar las decisiones con datos, no con percepciones». Para el presidente, esta etapa ha estado marcada «por la toma de decisiones valientes» a la hora de afrontar los principales desequilibrios que padece Ibiza, especialmente en el acceso a la vivienda, la protección del territorio, la movilidad y la densidad del tráfico o la falta de infraestructuras y servicios públicos adecuados al crecimiento demográfico.

A pesar de todo este lastre, «Ibiza continúa cambiando, creciendo socialmente y atrayendo personas que quieren venir a vivir, trabajar o emprender aquí, y esto es una buena noticia», resalta Marí.

De hecho, el censo de la isla ha crecido un 13 % en los últimos diez años para alcanzar la cifra de 167.100 habitantes. «Claro que existen problemas; la cuestión es que ahora estamos preparados para afrontarlos», ha acabado reprochando el presidente a la oposición, a la que ha culpado de no aportar soluciones durante el debate posterior a su discurso.

Para afrontar todos estos retos, Marí ha puesto el acento en que las principales medidas de contención y regulación de flujos turísticos ya están dando resultados. Así, ha presentado un balance de la regulación de entrada de vehículos y de la entrada en funcionamiento de la nueva contrata de autobuses.

Igualmente, ha recordado que el acuerdo con las principales plataformas vacacionales para retirar anuncios de alquileres turísticos ilegales ha eliminado más de 18.000 plazas ilegales. Paralelamente, la presión humana se redujo en agosto de 2025 entre 18.000 y 20.000 personas diarias.

«Ponerse de lado»

La portavoz del grupo socialista, Elena López, ha resumido la acción de gobierno del PP como un «fracaso» que solo ha servido para agravar los problemas que padece la isla, ante los que el equipo de gobierno del Consell se está «poniendo de perfil», asegura.

Para replicar el discurso presidencial, López ha apelado a los recuerdos que guarda la ciudadanía de cómo se vivía en Ibiza hasta la llegada de Vicent Marí al frente del Consell, en 2019: «¿Realmente ha mejorado en algo? ¿Alguien vive mejor ahora?».

La socialista ha recordado que, al inicio del mandato, Marí hizo hincapié en que Ibiza es un territorio frágil y que iba a poner coto al «turismo de descontrol y borrachera». Igualmente, alude a unas pasadas declaraciones del vicepresidente del Consell, Mariano Juan, en las que indicó que «las fiestas ilegales tienden a cero». López critica que, al contrario, Ibiza se ha consolidado en un modelo de «lujo malentendido, postureo y descontrol».

Vivienda

Respecto a la vivienda, «el principal problema que padece la isla», el PSOE insiste en sus críticas al PP por descartar medidas como la limitación de precios del alquiler. También teme que las viviendas a precio limitado (VPL) que se van a proyectar como proyectos residenciales estratégicos, en las denominadas áreas de transición, «no serán para gente de aquí, sino para alimentar la especulación».

En este último punto, el equipo de gobierno ha replicado que las VPL se destinan a los vecinos, por lo que en una de las propuestas aprobadas posteriormente (ver página 7) se ha acordado pedir al Govern que fije un mínimo de diez años de residencia para acceder a estas promociones.

El concejal de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, también ha criticado que las políticas del Consell favorecen «la especulación» porque se centran en proteger a los propietarios. Igualmente, acusa al PP de no poner límites al turismo y de «pasar de puntillas» ante los problemas de masificación.

«No se pueden resolver las consecuencias que genera nuestro modelo turístico si no se actúa contra su raíz», ha sentenciado. En este sentido, Rodríguez ha valorado la labor emprendida por el Consell para actuar contra el intrusismo, aunque no cree que «los resultados sean triunfalistas».

«Autobombo exagerado»

Por su parte, el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, ha valorado, «aunque sea de la oposición», que la acción de gobierno «está dando resultados». No obstante, tras el discurso inicial de Marí, ha mostrado su sorpresa ante lo que considera «un autobombo exagerado» y «grandilocuente».

Como principal queja, Díaz culpa al PP de alejarse de sus postulados originales para «fagocitar» la mayor parte del electorado insular. Así, reprocha que los populares hayan emprendido medidas como la regulación de entrada de vehículos, que «no son coherentes con su esencia». También ha lamentado que, ante las críticas al colapso de los servicios de menores que sufre el Consell por la llegada de menores no acompañados, se ponga el acento en «la falta de dinero y no en la inmigración ilegal».