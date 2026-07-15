Récord en el transporte público de Ibiza: más de un millón de usuarios en un mes

El transporte público de Ibiza superó en junio, por primera vez desde que existen registros, el millón de viajeros mensuales. El servicio contabilizó 1.036.820 usuarios, la cifra más elevada alcanzada hasta ahora, según los datos presentados este miércoles por el vicepresidente del Consell de Ibiza, Mariano Juan, durante el Debate de Política General de la institución insular.

Según los datos aportados por la institución insular, el número de viajeros aumentó un 28,1% respecto a junio de 2025, después de que la demanda también registrara incrementos durante abril y mayo. El Consell considera que estos resultados "consolidan la tendencia de crecimiento iniciada con la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte público".

Entre abril y junio de este ejercicio, coincidiendo con el inicio de la temporada turística, los autobuses transportaron 339.255 pasajeros más que durante el mismo periodo del año anterior. Esta diferencia representa un incremento acumulado del 16,1%.

La institución insular ha señalado que, para realizar la comparación, se han utilizado días equivalentes de ambos ejercicios, con el objetivo de evitar las distorsiones provocadas por el calendario, la celebración de la Semana Santa y otros factores estacionales que pueden influir en la demanda.

Más frecuencias y un centenar de nuevos autobuses

El Consell atribuye el aumento de usuarios a la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de transporte público, que ha supuesto "un incremento de las frecuencias, los kilómetros recorridos, las horas de servicio y la cobertura territorial", apunta.

El contrato también ha incorporado una flota "completamente renovada, integrada por alrededor de un centenar de nuevos autobuses". El 60% de los vehículos son eléctricos, según los datos facilitados por la institución. El servicio cuenta, además, con "un sistema digitalizado que pretende facilitar su utilización y mejorar su fiabilidad".

El gobierno insular estima que el crecimiento registrado entre abril y junio equivale a unos 2.500 desplazamientos diarios en vehículo privado que habrían encontrado una alternativa en el transporte público.

Para el Consell, los datos reflejan una respuesta favorable de los usuarios a la ampliación de la oferta y refuerzan el papel del transporte colectivo dentro de las políticas insulares destinadas a mejorar la movilidad, reducir el uso del vehículo privado y ordenar los desplazamientos en la isla.