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El rechazo al nuevo Mercat Nou llega a las fachadas

El rechazo al nuevo Mercat Nou llega a las fachadas | DI

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Carteles reivindicativos colocados en edificios del entorno del parque de la Paz expresan el rechazo de una parte del vecindario al proyecto del nuevo Mercat Nou. Los residentes han iniciado una recogida de firmas y preparan alegaciones para reclamar la rehabilitación del mercado actual y advertir del impacto que las obras tendrán en la zona.

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