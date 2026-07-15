Puig d’en Valls estrena una guía comercial con 101 negocios y servicios

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha elaborado la primera Guía Comercial de es Puig d’en Valls, una publicación que reúne información sobre 101 negocios y servicios de la parroquia con el objetivo de reforzar el tejido empresarial local, facilitar el acceso a su oferta e impulsar el comercio de proximidad.

La iniciativa forma parte del programa municipal de dinamización comercial y supone, según ha destacado el Consistorio, un nuevo paso para apoyar y dar visibilidad a los establecimientos locales.

La guía incluye comercios distribuidos en 14 categorías, entre ellas alimentación y supermercados; hostelería y restauración; peluquería y estética; animales y mascotas; salud y bienestar; infancia y academias; motor y automoción; arquitectura y construcción; servicios técnicos; asesoría; comunicación; limpieza y deportes.

Reparto de las guías en los comercios de Puig d'en Valls / Ajuntament de Santa Eulària

Para su elaboración, durante los últimos meses se han visitado los establecimientos de Puig d’en Valls con el fin de conocer directamente su actividad, recopilar sus datos y tomar fotografías de cada negocio.

El resultado es una guía visual, práctica y cercana, concebida para reflejar la variedad de la oferta comercial de la parroquia y que será distribuida por toda la localidad.

Información y fotografías de cada establecimiento

Cada negocio dispone de una ficha propia en la que se incluyen fotografías y datos útiles como la dirección, el número de teléfono, el horario de apertura, el correo electrónico, la página web y las redes sociales, cuando dispone de ellas.

La publicación incorpora también información sobre los principales servicios y equipamientos municipales de Puig d’en Valls, por lo que pretende convertirse en una herramienta de consulta tanto para los residentes como para los visitantes y para las personas que se desplazan habitualmente hasta esta zona del municipio.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha señalado que esta iniciativa «abre la puerta a sentar las bases para desarrollar iniciativas similares en el futuro».

En este sentido, la primera edil ha explicado que «el modelo podría trasladarse a otras parroquias del municipio» o adaptarse a campañas específicas, como las relacionadas con la Navidad o con la promoción de determinados sectores y actividades comerciales.