El PSOE asegura que "otro modelo de Ibiza es posible" y sitúa el cambio político en 2027

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell Insular de Ibiza, Elena López Bonet, defendió este miércoles que "otro modelo de Ibiza es posible" y aseguró que 2027 marcará un cambio político en la institución insular. Durante el Debate de Política General, la dirigente socialista afirmó que la ciudadanía exigirá en las urnas "un nuevo gobierno capaz de afrontar los grandes retos de la isla" tras dos mandatos de Vicent Marí, que calificó de "fracaso" y de etapa de "agravamiento de los problemas de Ibiza".

López Bonet abrió su intervención con un mensaje de confianza en un relevo político. "Este ha sido el último Debate de Política General con el señor Vicent Marí como presidente del Consell Insular", afirmó. Además, sostuvo que, independientemente del candidato del Partido Popular, "Ibiza necesita con urgencia un cambio".

Críticas a siete años de gobierno del PP

La portavoz socialista realizó un balance muy crítico de los dos mandatos del Partido Popular al frente del Consell. Según señaló, Ibiza ha perdido siete años porque el gobierno insular no ha afrontado los principales desafíos territoriales, turísticos, sociales y económicos de la isla.

En este sentido, acusó al ejecutivo de optar por la parálisis tras la pandemia y de limitar su acción política al reparto de subvenciones y contratos, sin abordar los problemas estructurales.

La vivienda, principal preocupación

López Bonet situó el acceso a la vivienda como el principal problema social de Ibiza. Reprochó a Vicent Marí su negativa a impulsar medidas como la limitación del precio de los alquileres y anunció que el PSOE rechazará cualquier proyecto para construir viviendas en suelo rústico.

"La vivienda en suelo rústico no será para la gente de aquí; servirá para alimentar la especulación", afirmó.

La portavoz también alertó del aumento de las desigualdades sociales y recordó los datos de Cáritas sobre exclusión social. A su juicio, las administraciones deben priorizar las políticas de vivienda asequible y la cohesión social.

Cuestiona la gestión en turismo, movilidad y territorio

Durante su intervención, la dirigente socialista criticó la gestión del gobierno insular en materias como la protección del territorio, el modelo turístico, la movilidad, las carreteras, el transporte público, la prevención de incendios, los servicios sociales, las infraestructuras culturales y deportivas o la promoción turística.

También censuró que, tras siete años y 56 millones de euros destinados a promoción turística, la isla mantenga elevados niveles de saturación y continúe sufriendo las consecuencias del turismo de excesos.

Además, López Bonet criticó las políticas del PP y Vox en materia de lengua, cultura y memoria democrática. En este sentido, denunció que Vicent Marí haya respaldado en el Parlament iniciativas impulsadas por Vox para, según afirmó, arrinconar la lengua propia y eliminar la memoria democrática.

La portavoz concluyó su intervención con un llamamiento a la sociedad ibicenca para apoyar un cambio político que permita construir "una Ibiza que continúe como líder turístico sin renunciar a su gente, que proteja el territorio, garantice una vivienda digna y ofrezca oportunidades a sus hijos e hijas".

El PSOE presenta una batería de propuestas

El consejero socialista Víctor Torres presentó las propuestas de resolución del Grupo Socialista, que definió como medidas ya defendidas durante esta y la anterior legislatura y que, según denunció, el gobierno del PP todavía no ha ejecutado.

Entre las iniciativas, el PSOE propone reforzar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios con dos nuevos subparques de bomberos, cubrir las plazas vacantes y aprobar un plan plurianual de inversiones.

La formación también reclama garantizar una financiación suficiente para el transporte público, ejecutar el plan de mejora de las paradas de autobús, poner en marcha el Consorcio de Movilidad de Ibiza, acelerar la red insular de carriles bici, asumir la gestión de los recursos hídricos, revisar el Plan Director Sectorial de Residuos y aprobar un Plan Director de Instalaciones Deportivas.

En materia de vivienda, el Grupo Socialista propone declarar Ibiza zona de mercado residencial tensionado para limitar el precio de los alquileres, rechazar la construcción de viviendas en suelo rústico y destinar el remanente de tesorería a ampliar el parque público de vivienda.

Asimismo, plantea limitar a dos los cruceros simultáneos en el puerto de Ibiza, rechazar cualquier ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto, redactar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), reforzar la protección de los espacios naturales y adoptar medidas contra las fiestas ilegales, el turismo de excesos y el intrusismo.

Balance de las votaciones

El pleno aprobó varias iniciativas socialistas, entre ellas el refuerzo del servicio de bomberos, la garantía de financiación para el transporte público, la revisión del Plan Director de Residuos, las inversiones pendientes en Ca na Putxa, el traspaso de la gestión de las residencias de mayores, el rechazo a la ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto y la defensa de la lengua, la cultura y el patrimonio de Ibiza.

Sin embargo, la mayoría del Partido Popular rechazó propuestas como la declaración de Ibiza como zona de mercado residencial tensionado, la limitación del precio de los alquileres, el rechazo a la construcción de viviendas en suelo rústico, la creación del Consorcio de Movilidad, la mejora de las paradas de autobús, la aceleración de la red de carriles bici, la aprobación del PIAT o la limitación de cruceros en el puerto de Ibiza.

Por su parte, la consejera socialista Aída Alcaraz explicó el sentido del voto del Grupo Socialista a las propuestas del Partido Popular. Aseguró que el apoyo a determinadas iniciativas "no supone un aval a la gestión del PP" y sostuvo que muchas de las medidas llegan "tarde" porque el gobierno insular "no ha cumplido" durante sus más de siete años al frente del Consell.

Alcaraz también criticó la política fiscal del Govern balear, la gestión de los residuos, los anuncios sobre el traspaso del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera y la falta de planificación en distintas competencias insulares. La consejera concluyó que el Grupo Socialista no participará "en el intento del Partido Popular de convertir este debate en una operación de propaganda para ocultar siete años de incumplimientos".