El PP responde a las críticas del PSOE por el festival del eclipse: ya se hicieron fiestas similares durante su mandato y "sin contar con todas las autorizaciones pertinentes"

El Partido Popular de Sant Antoni ha respondido a las críticas formuladas por el PSOE y Salvem sa Badia contra la fiesta anunciada para el próximo 12 de agosto en la playa de s’Arenal, coincidiendo con el eclipse solar. Los populares precisan que los promotores han presentado la correspondiente solicitud, aunque el procedimiento administrativo todavía no ha finalizado.

El PP subraya en una nota, por tanto, que la celebración del evento continúa pendiente de los informes técnicos y de las autorizaciones pertinentes. Según la formación popular, que gobierna en el municipio, en caso de recibir el visto bueno, "se establecerán las medidas de seguridad, movilidad y limpieza que determinen los técnicos municipales y los organismos competentes".

La "incoherencia" de PSOE y Salvem sa Badia

Los populares acusan al PSOE y al presidente de Salvem sa Badia, Francisco Tienda, de actuar con "incoherencia" e "hipocresía" al cuestionar ahora la utilización de la playa para este tipo de actividades.

En este sentido, el PP recuerda que, durante la etapa del PSOE en el equipo de gobierno municipal, se celebró en el mismo espacio un festival de dos días, con entrada de pago y que, según afirma la formación, "sin contar con todas las autorizaciones pertinentes".

El partido sostiene que existen diferencias entre ambas propuestas. Mientras que festival celebrado durante la etapa del PSOE "se prolongó durante dos jornadas y hasta la madrugada", la fiesta que se encuentra actualmente en tramitación "está planteada para un único día y tiene previsto finalizar a medianoche".

Además, el PP señala que los organizadores contemplan realizar una donación a una entidad benéfica, algo que, según los populares, no ocurrió con el evento autorizado durante el anterior mandato.

"La actitud del PSOE demuestra que intenta generar ahora una polémica que no veía cuando gobernaba", señala la formación, que considera que la propuesta actual tiene una dimensión y una duración menores que otros acontecimientos celebrados anteriormente en s’Arenal.

Respecto a la coincidencia con el eclipse solar, el PP ha asegurado que el lugar escogido para la fiesta no constituye una zona de observación del fenómeno astronómico, ya que, según sostiene, el eclipse no será visible desde ese punto concreto de la playa.