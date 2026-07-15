"Más allá de una obra o inversión": la simbología e interpretaciones del nuevo reloj de Vara de Rey, el más icónico de Ibiza

Cae el telón que tapaba el nuevo reloj de Vara de Rey al tirar de él el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, junto a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, y el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, en su acto de inauguración convocado para las 20 horas. Al hacerlo, se revela ante los asistentes el aparato, que inocentemente gira sus manecillas para mostrar, con la exactitud que le brinda su sistema de GPS, que son las 20.15 horas. "Hay inauguraciones que van más allá de una obra o una inversión, y la de hoy es una de ellas", declara solemne Triguero.

Y es que aunque pueda parecer un simple reloj en una farola para el ojo inexperto e ignorante, en verdad es el elemento que, según dice Triguero, le da sentido a la transformación y mejora efectuada con la inversión para preservar los espacios emblemáticos de la ciudad. "Simboliza la expansión de la ciudad más allá de las murallas. Une su historia con su futuro. Simboliza también que ha ido evolucionando. Solo han pasado diez años desde que pasaban los coches por aquí, y mirad ahora qué espacio tan maravilloso", añade Sánchez.

Cual Frankenstein resucitado, todos los políticos presentes hablan de la "recuperación" de un elemento, su "regreso a un lugar que jamás debería haber dejado", aunque en ningún momento se atreven a mencionar la estructura metálica de controvertida apariencia que tomó el relevo al antiguo reloj en 2017, y que se va con mucha pena y sin ninguna gloria más allá de que también marcaba la temperatura, algo perdido con el conservador diseño del nuevo reloj, que solo da la hora.

"Durante décadas fue el punto de encuentro de muchos hijos y vecinos de nuestra ciudad. Testigo de conversaciones, encuentros y también de momentos que forman parte de la historia", explica Triguero.

El nuevo reloj en el paseo / Toni Escobar

Un elemento que forma parte de la memoria

"Recuperamos un elemento que forma parte de la memoria de muchas generaciones de ibicencos y que vuelve a ocupar su sitio en un espacio emblemático de la ciudad de Ibiza", señala Costa.

"La finalización de este proyecto recupera un espacio urbano, pero también recupera memoria y sentimientos para muchos ibicencos", agrega Marí.

"No solo inauguramos un espacio completamente renovado y ampliado. También volvemos a dar vida a un símbolo que forma parte de la memoria de muchas generaciones de ibicencos e ibicencas en esta ciudad de Ibiza", prosigueTriguero.

Aunque pueda parecer lo contrario, el tiempo transcurre con normalidad mientras se suceden las declaraciones, pues se puede observar que el reloj marca las 20.30 horas al finalizar: ningún bucle temporal a la vista.

"Estoy seguro de que muchos de los que estáis aquí hoy alguna vez habréis dicho: nos encontramos en el reloj de Vara de Rey. A partir de hoy, lo volveréis a decir", continúa, sin perder solemnidad, Triguero. Costa lo refuerza: "El reloj de Vara de Rey siempre ha sido un punto de encuentro, una referencia para los residentes y visitantes. Un pequeño símbolo que forma parte de la identidad de este paisaje".

Los políticos que han participado en el acto / Toni Escobar

Identidad

"Identidad" es una palabra que se oye también de Sánchez: "Ibiza es una ciudad declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Hay que preservar y dar valor a este patrimonio, porque también es una manera de proteger eso que nos hace únicos, lo que llamamos nuestra identidad" y de Triguero: "Esta es la manera de entender nuestra ciudad y desde el Ayuntamiento de Ibiza, de recuperar todo lo que nos identifica, cuidar nuestro patrimonio y transformar los espacios públicos para que sean cada vez mejores para todos".

Sánchez, por su parte, habla de la financiación de estos proyectos de renovación: "Desde el Gobierno de España estamos absolutamente agradecidos por participar en esta actuación y dar vida y luz en este paseo".

"Esta es una ciudad con más de 2000 años de historia y hay que asegurar que siga siendo un lugar cada vez mejor para vivir, para trabajar y para visitar", sigue. "Por eso, desde el ministerio de Industria y Turismo y de fondos europeos, se ha invertido en las Islas Baleares más de 300 millones de euros. Me gusta decir, y yo creo que el vicepresidente lo entenderá, que el presupuesto público es la mejor carta de amor a la ciudadanía".

El reloj, mientras tanto, permanece alto en su farola en Vara de Rey, ajeno a símbolos y significados, a lo que fue y a lo que reemplaza, a todas las horas que tendrá que contar. Una inocente criatura mecánica sin capacidad para nada más que ejercer su labor. Sin identidad real más allá de la que le aporta el paso del tiempo.