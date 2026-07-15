Una nueva rotura provoca un gran vertido fecal en Cala de Bou y obliga a cerrar una playa

Charcos de aguas fecales, alcantarillas que rebosan, regueros que avanzan hacia el mar y un olor insoportable. Es el panorama que residentes de distintas zonas de Cala de Bou aseguran estar soportando durante las últimas semanas, especialmente en los alrededores de la playa des Pinet y Punta Xinxó. De hecho, el Ayuntamiento de Sant Josep ha informado del cierre de la playa de Punta Xinxó "por motivos de seguridad" y prohíbe el baño hasta nuevo aviso.

La actuación consiste en la reposición de aproximadamente diez metros de una tubería dañada, según ha explicado el Consistorio, que asegura que los trabajos comenzaron a primera hora de la mañana. Fuentes municipales han precisado, además, que este es «el primer vertido de fecal de esta temporada» y han aclarado que los anteriores cierres registrados en la zona se debieron a otras causas.

Bandera roja en la playa, cerrada por el Ayuntamiento hasta nuevo aviso. / Ajuntament de Sant Josep

Los vecinos afectados, por su parte, relacionan estos episodios con el deterioro de las antiguas canalizaciones de aguas residuales y con el aumento de la presión sobre la red durante la temporada turística, cuando crece considerablemente la población de la zona por la ocupación de viviendas turísticas, apartamentos y hoteles.

«Hay que cambiarlo todo, todas las tuberías», afirma indignada Juana, vecina de la calle Huelva, que asegura que lleva varias semanas soportando un olor nauseabundo dentro de su vivienda.

Según relata, los vertidos no se limitan a un punto concreto. «Afectan a toda la bahía, porque se ven los charcos de mierda y se ve cómo el vertido baja 300 o 400 metros hasta el mar», denuncia.

La residente considera que los arreglos puntuales realizados hasta ahora no son suficientes para afrontar un problema que califica de estructural. «Esto lleva pasando décadas y se va arreglando lo que se rompe, pero está todo igual. Cuando no se rompe por un lado, se rompe por otro. Hay que cambiarlo todo y ya», insiste.

Una semana sin poder salir a la terraza

Una situación similar denuncia Luisa, vecina de la calle Guipúzcoa, donde la avería está provocando continuos desbordamientos y malos olores.

«Llevamos una semana sufriendo esta avería y no hay manera de solucionarla. Han dejado a los vecinos con un olor fecal espantoso», explica. En su caso, asegura que la pestilencia le impide incluso utilizar los espacios exteriores de su casa: «No se puede salir ni a la terraza por el olor que hay».

Charco de aguas fecales en el litoral de Cala de Bou / DI

Según la afectada, los operarios acuden para desatascar las conducciones, pero el problema reaparece poco después. «Vienen a desatascarlo, pero en breve vuelve a salir y no sabemos qué vamos a hacer los vecinos», señala.

También Bárbara, residente en la calle Jaén, reclama una actuación urgente de las administraciones responsables. «Algún responsable debería venir a ver esto. Este abandono es inmoral», lamenta.

Otro residente de esa misma calle explica que el lunes llamó en varias ocasiones a la Policía Local para alertar de una alcantarilla que estaba rebosando a pocos metros de la línea de costa. Junto al registro se había formado un gran charco de aguas fecales.

«Al final vinieron del Ayuntamiento y cortaron el agua, pero habían salido muchas toneladas de mierda de ahí», expresa gráficamente, preocupado por la proximidad del vertido al mar.

Un problema recurrente en la bahía

Las denuncias por vertidos en el litoral de Cala de Bou han sido constantes durante la última década. Residentes y entidades como la Plataforma Salvem sa Badia llevan años reclamando una solución integral para evitar unos episodios que han contaminado reiteradamente las aguas de esta parte de la bahía de Portmany, una zona muy turística con calas muy concurridas.

Uno de los incidentes más graves se produjo en 2022, junto al Auditori Caló de s’Oli, después de la rotura de una tubería de la red de saneamiento. El vertido de aguas fecales se prolongó durante semanas y Salvem sa Badia llegó a calificarlo como «la mayor catástrofe ambiental de la bahía de Portmany de los últimos años».

La asociación presentó entonces una petición formal ante Abaqua, organismo dependiente del Govern balear, para reclamar la adopción inmediata de medidas correctoras que redujeran los efectos de aquel «gravísimo vertido».

Desde entonces se han realizado reparaciones y actuaciones puntuales cada vez que se produce una avería o un nuevo desbordamiento. El Ayuntamiento de Sant Josep ha difundido en distintas ocasiones imágenes de los trabajos de limpieza de canalizaciones y colectores bloqueados por toallitas, compresas y otros residuos que no deberían arrojarse al inodoro.

La acumulación de estos materiales provoca atascos en las tuberías y estaciones de bombeo, aumenta la presión sobre una red obsoleta y puede acabar ocasionando roturas y vertidos de aguas residuales.

Toallitas y compresas en el fondo del mar

Tras el gran vertido de Caló de s’Oli de 2022, Salvem sa Badia puso en marcha una campaña para concienciar a residentes y turistas sobre las consecuencias de arrojar residuos no biodegradables por el váter. La iniciativa incluía el reparto de pegatinas para colocarlas en los aseos de negocios, viviendas, urbanizaciones y hoteles de la bahía. Bajo el lema «¡Basura en el WC no: atasca las tuberías y acaba en el mar!», la campaña recordaba que únicamente debe arrojarse papel higiénico al sistema de saneamiento.

Los afectados por los nuevos episodios insisten en que las campañas de concienciación y los desatascos puntuales deben ir acompañados de una renovación profunda de las canalizaciones de Cala de Bou. Reclaman una actuación definitiva que evite que las alcantarillas vuelvan a desbordarse y que las aguas fecales terminen, una vez más, a pocos metros del mar.