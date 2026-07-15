El Consell de Ibiza ya tiene fecha del inicio del fin de la estructura abandonada de Cala d'en Serra

Las obras para demoler la estructura inacabada y abandonada desde los años 70 en Cala d'en Serra, en Sant Joan, comenzarán en noviembre, una vez finalizada la temporada turística. El Consell de Ibiza ha adjudicado la actuación a Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L. por 1.029.885 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

El proyecto permitirá eliminar una construcción que nunca llegó a finalizarse y que permanece abandonada desde hace décadas, para recuperar ambiental y paisajísticamente este enclave del norte de la isla. El presidente del Consell, Vicent Marí, ha dado a conocer la adjudicación durante su discurso en el Debate de Política General que se está celebrando en la sede de la institución en la avenida de España de Ibiza.

denserra/260204DIB_J.A. Riera (230923197) / Vicent Marí

Marí ha destacado que, "con esta adjudicación, damos un paso definitivo para recuperar un espacio que nunca debería haber sido alterado de esta manera. Después de muchos años de promesas y de una compleja tramitación administrativa, el Consell convierte en realidad una actuación histórica que permitirá devolver Cala d'en Serra a los ibicencos y preservar uno de los paisajes más valiosos de la isla".

Los trabajos se iniciarán una vez concluida la temporada turística y respetarán el calendario ambiental previsto para minimizar cualquier afección sobre el entorno natural. Durante los primeros cinco meses de trabajos previstos se llevarán a cabo la demolición, la retirada de residuos y la restauración del terreno, mientras que el resto del contrato se destinará al seguimiento ambiental, el mantenimiento y la consolidación de la renaturalización de este espacio natural en el que se levantó esta estructura.

El proyecto incorpora, según el Consell, un importante componente medioambiental, ya que parte de los materiales procedentes de la demolición se reutilizarán en la restauración del terreno, con el objetivo de reducir la generación de residuos y favorecer una actuación sostenible. La ejecución del derribo de esta estructura también contempla estrictas medidas de protección de la flora y la fauna, control ambiental, gestión de residuos y seguimiento especializado durante toda la obra.

La estructura inacabada proyectada por el arquitecto Josep Lluís Sert en Cala d'en Serra, en los años 70, ocupa un superficie de 10.000 metros cuadrados «en una zona muy sensible del litoral».

Sert (1902, Barcelona - 1983, Barcelona), es uno de los arquitectos más influyentes de los últimos tiempos en España, representante del racionalismo de Le Corbusier. La influencia de Ibiza en la obra de Sert ya la destacó en Diario de Ibiza Miguel Ángel González en un artículo publicado en 2012: "En la Ibiza preturística de los años 30, Sert conoce una arquitectura autóctona, incontaminada, eficaz y de una belleza incuestionable; una arquitectura de materiales pobres y formas sencillas, habitáculos cúbicos de medida humana, funcionales, blancos y sin adornos; una arquitectura sin planos y sin arquitectos, que construyen los mismos payeses y nace de la tierra, de la necesidad y de una experiencia secular que corrige errores y suma aciertos hasta llegar al resultado que conocemos: una edilicia esencialmente mediterránea, arquetípica, minimalista en su desnudez, pero que cubre todas las necesidades de sus habitantes y, lejos de distorsionar el paisaje, se funde con él y, al humanizarlo, lo mejora. on lecciones que Sert nunca olvidará".