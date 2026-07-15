María José Guerrero, delegada de la Aemet: "Llegar a los 40 grados en Ibiza no es muy normal"

"Las primeras dos semanas de julio están siendo muy cálidas en Ibiza: teniendo en cuenta las máximas y las mínimas, la media es de 26,9, 2,3 grados [Celsius] por encima de lo normal", asegura María José Guerrero, delegada de la Aemet en Baleares sobre este inicio de mes en la isla.

Guerrero explica que los datos reflejan que la media de las máximas "está en 33,7 grados, 3,7 grados por encima de lo normal", para toda la isla. Además, la mínima media está en 20,1 grados, "1,1 por encima de lo normal".

Los valores máximos registrados

"Estos primeros catorce días destacamos que se ha llegado, de valor máximo, hasta los 40,2 grados el 9 de julio, tanto en Sant Joan como en Sant Antoni", afirma la meteoróloga: "Es llamativo porque llegar a los 40 grados en Ibiza no es muy normal".

Sobre la serie de datos que manejan explica que para Sant Antoni es "corta", "data desde 2018" y que en ese período "nunca antes había alcanzado los 40 grados". En Sant Joan es algo más larga: "Data desde 1992 y solo una vez, en el año 1994, se llegó a los 40,0 grados", comenta Guerrero. De esta manera, los 40,2 grados de este año son la temperatura máxima registrada para el mes de julio en Ibiza.

Noches tropicales y alguna tórrida

"En cuanto a valores mínimos, destacamos las noches tropicales: ha habido tres noches tropicales [en estos 14 días de julio] en Sant Joan. Lo normal es que en todo el mes haya ocho", recalca Guerrero: "En Sant Antoni ha habido nueve y lo normal es que en todo el mes haya 19. En Vila ha habido 11, lo normal es que haya 24 en todo el mes. Y en el aeropuerto de Ibiza, hasta el momento ha habido 10, más dos que han sido tórridas".

Las noches tórridas recuerda que implican que la temperatura mínima no baje de los 25 grados, mientras que las tropicales no bajan de los 20. La media para el mes de julio para toda la isla suelen ser "unas 23 noches tropicales": "Lo normal es que haya al menos una noche tórrida y este año ya llevamos dos. Aunque ha habido años que ha habido más, como en 2023, cuando hubo hasta ocho noches tórridas, lo normal es que haya una en todo el mes de julio", sostiene Guerrero.

Además, destaca que la alta humedad que se ha podido notar estos días, y sobre todo por las noches, "incrementa la sensación térmica": "Las noches tropicales se convierten en todavía más bochornosas".

La ola de calor de este mes

La meteoróloga destaca la ola de calor que hubo del 6 al 9 de julio: "En este período también se alcanzaron las temperaturas más altas del mes de julio, con esos 40,2 grados en Sant Joan y Sant Antoni, 37,4 en Vila y 33 en el aeropuerto. Son los valores más altos registrados de lo que llevamos de julio en esos lugares en la isla". Aunque la media es el dato más significativo, afirma que en 2025 la temperatura más alta del mes fue de 38,7 grados, 1,5 grados menos que en 2026, el día 20 de julio.

Asimismo, Guerrero recuerda que la máxima que se ha alcanzado en toda la década de registros es de 40,4 grados en Sant Gertrudis en el año 2009.

Recuento de datos

"Nosotros hacemos un recuento de los datos que vamos registrando y luego ya cada uno va calificando cómo afecta: nosotros con los datos en la mano podemos decir que se trata de un mes que, hasta el momento, calificamos como muy cálido", sostiene Guerrero.

Las predicciones para lo que continúa de mes apuntan a que "va a seguir siendo cálido". Aun así, "probablemente a partir de este sábado se suavicen ligeramente", considera la delegada de la Aemet en Baleares: "Pero hay que tener en cuenta que seguimos en verano, por lo que seguiremos con temperaturas de verano todavía".

Sobre el mes de agosto recuerda que este "suele ser más cálido" que julio, históricamente, aunque aún no se puede prever cómo será.