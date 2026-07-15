La complicada tarde que vivieron este lunes los servicios de extinción de incendios de Eivissa y los cuerpos de seguridad por los dos fuegos que se produjeron, con escasa diferencia, en ses Feixes y en un yate amarrado en el puerto deportivo de Marina Botafoc. El de ses Feixes se produce en una zona y en unas circunstancias que ya habían sido denunciadas por los vecinos en diferentes ocasiones, por la presencia de infraviviendas en la zona. Ses Feixes pueden convertirse en un polvorín a las puertas de la ciudad de Eivissa y hay que vigilar para minimizar estos riesgos. Menos mal que, de nuevo, los efectivos de los Bomberos y del Ibanat actuaron con rapidez y profesionalidad para controlar el fuego y que causara los menores daños posibles.

Llama la atención

La tremenda historia desvelada por el sindicato UGT de una trabajadora de un camping a la que la empresa hacía trabajar un día más para poder dormir en una tienda de campaña y a la que, cuando se dio de baja por una lesión, pretendían cobrar 300 euros por la estancia. Unas tiendas que, según la denuncia del sindicato, estaban además en un estado lamentable. Las situaciones que se dan en el mundo laboral en Eivissa son difíciles de entender y deben ser atajadas por la inspección.