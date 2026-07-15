Un incendio obligó este martes a evacuar a una treintena de vecinos en Sant Josep, según confirmaron desde el Ayuntamiento. El fuego, que se inició sobre las cuatro de la tarde, calcinó 1,1 hectáreas de pino en una zona con múltiples viviendas diseminadas y provocó momentos de tensión por su cercanía a las casas.

Un incendio obliga a desalojar a una treintena de vecinos en Sant Josep

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y tampoco se vio afectada ninguna de las viviendas por las llamas, que quemaron una zona boscosa y varias parcelas ajardinadas. Gracias a la eficaz actuación de los servicios de emergencia, el fuego fue rápidamente controlado y los residentes pudieron volver pronto a sus casas. Aunque desde las 17.20 horas aproximadamente el incendio ya estaba estabilizado, fue dado definitivamente por extinguido a las 19.15 horas, según informó el Ibanat.

Una vez apagadas las llamas, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, reconoció desde la zona del incendio que había sido «otro susto importante» y reclamó «máxima precaución y atención», antes de dar «mil gracias a todos los medios por la rápida y eficiente actuación». Roig también agradeció la llamada del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, para interesarse por la evolución del fuego: «A pesar de estar en Menorca, ha estado atento a la actuación de los servicios de emergencias, nos ha llamado y se ha preocupado, especialmente por la cercanía del incendio a viviendas», valoró.

402 usuarios sin luz

Además, a causa del incendio, un total de 402 usuarios se quedaron sin suministro eléctrico en la tarde de este martes. El número de afectados es mayor, ya que cada usuario representa una vivienda en la que pueden vivir varias personas, así como negocios de todo tipo (comercios, bares y restaurantes...). En el caso de la zona cercana a la avenida de Sant Agustí, el corte duró alrededor de una hora, relataron varios vecinos afectados.

Según informaron desde Endesa, la compañía suministradora de energía eléctrica, el corte no se produjo por una avería causada por las llamas, localizadas en las proximidades de la carretera EI-700, que conecta Sant Josep con Sant Antoni, a la altura del restaurante Sa Soca. Una portavoz de la compañía explicó que se anuló el sistema a petición de los propios bomberos, para evitar problemas con las líneas eléctricas durante las tareas de extinción del fuego.

Poco antes de las siete y media de la tarde volvió el suministro a todos los abonados afectados, según confirmó el propio alcalde de Sant Josep.

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Por otra parte, una vecina que conducía desde su casa de Sant Agustí hacia Ibiza, por la carretera que une Sant Antoni y Sant Josep, se encontró con el incendio a la altura del restaurante Sa Soca, en concreto cuando llegaban los camiones de bomberos, justo antes de que la Policía Local cortara la vía, y se tuvo que dar la vuelta ante la cercanía de las llamas: «Justo delante de Sa Soca me he parado; había unas llamas altísimas y vecinos tirando agua para intentar frenar el avance del fuego», señaló.