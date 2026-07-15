Educación
Ibiza recupera Can Tomeu como espacio de aprendizaje, memoria y un parque de aventuras
La finca histórica de Ca n'Escandell acogerá un nuevo campo de aprendizaje, un docente propio y un futuro parque de aventuras
El proyecto permitirá aliviar la lista de espera del campo de aprendizaje de sa Cala de Sant Vicent
Un antiguo horno, un pino de San Miguel, una huerta de tomates y pimientos, algarrobos, olivos y un pozo de varios metros de profundidad protegido con rejas. Can Tomeu conserva la esencia de Ibiza y se prepara ahora para iniciar una nueva etapa como segundo campo de aprendizaje de la isla.
El Ayuntamiento de Ibiza y la conselleria de Educación y Universidades han alcanzado un acuerdo para ampliar el uso educativo de esta casa de colonias situada en Ca n'Escandell. El nuevo recurso permitirá reducir la elevada demanda que soporta el campo de aprendizaje de sa Cala de Sant Vicent, el único que existe actualmente en Ibiza y que acumula una lista de espera de más de mil escolares.
Can Tomeu es una de esas casas que parece un museo. El inmueble ya aparece en un plano elaborado en 1738 por el ingeniero Joan Ballester con el nombre de «Casa de Escandel de Tonio» y forma parte del Catálogo de Patrimonio del municipio de Ibiza. Su rehabilitación como casa de colonias se realizó respetando las características formales, arquitectónicas y constructivas tradicionales.
El conseller de Educación y Universidades Antoni Vera, explicó que el acuerdo permitirá abrir un nuevo campo de aprendizaje en Ibiza después de más de veinte años. La conselleria pondrá a disposición del centro un docente a jornada completa, además del material didáctico y los recursos necesarios para desarrollar la programación.
Las actividades comenzarán en septiembre
Las actividades comenzarán en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027, aunque la conselleria todavía no ha concretado el día exacto de apertura. El proceso de admisión no estará dirigido directamente a las familias, sino que serán los propios centros educativos los que deberán solicitar una visita o estancia a través de la plataforma GestIB, acompañando la petición de una justificación y una propuesta didáctica relacionada con las actividades del centro. La conselleria publicará el calendario anual y el plazo de solicitudes, tras lo cual los colegios e institutos deberán confirmar las fechas que les sean adjudicadas.
En cuanto a las instalaciones, el Govern asegura que Can Tomeu cumple las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa. El recinto ya funciona como casa de colonias y dispone de alojamiento, baños, aire acondicionado y espacios para actividades socioeducativas. Estará abierto a centros de Infantil, Primaria, Secundaria y FP de todas las Islas Baleares. El recinto también podrá acoger convivencias, acampadas y estancias nocturnas.
Un espacio educativo y vecinal
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, destacó que el convenio permitirá "aprovechar y optimizar" unas instalaciones municipales que ya se utilizan para actividades juveniles, medioambientales, campamentos y convivencias.
Durante el calendario escolar, Can Tomeu quedará principalmente a disposición de los centros educativos. Los fines de semana, los meses de verano, Navidad y Semana Santa continuará siendo utilizado por el Ayuntamiento para mantener su programación de ocio y juventud. También tiene previsto ampliar los huertos urbanos de la zona y abrir progresivamente el entorno a los vecinos.
El alcalde señaló asimismo que las obras de urbanización del entorno mejorarán los accesos a Can Tomeu. El proyecto incluye nuevas aceras, iluminación, zonas ajardinadas, un carril bici y la renovación del asfaltado de una vía que concentra instalaciones deportivas, equipamientos vecinales y distintos servicios públicos.
Grupos de hasta 30 alumnos
Pere Planells, maestro del campo de aprendizaje de sa Cala de Sant Vicent, explicó que la apertura de Can Tomeu permitirá repartir a los grupos y aliviar la presión que existe actualmente sobre el centro de Sant Joan.
El nuevo centro podrá recibir grupos de alrededor de 30 alumnos, una capacidad similar al de sa Cala. Los colegios del municipio de Ibiza tendrán prioridad para utilizar Can Tomeu, del mismo modo que los escolares de Sant Joan cuentan con preferencia en el campo de aprendizaje de Sant Vicent. Planells insistió en que no se tratará de una simple excursión. Las propuestas tendrán una finalidad pedagógica y estarán relacionadas con los contenidos trabajados en clase.
Un futuro parque de aventuras
El concejal de Juventud, Manuel Jiménez Roig, aseguró que el convenio permitirá aprovechar al máximo una casa de colonias que ya mantiene una actividad prácticamente continua. El mismo día de la presentación, por ejemplo, se alojaba en las instalaciones un grupo de 16 jóvenes procedente de Galicia.
Jiménez avanzó que el bancal superior de la finca se convertirá en un futuro parque de aventuras. Este espacio tendrá acceso tanto desde Can Tomeu como desde la calle, lo que permitirá reservarlo para los grupos escolares cuando se desarrollen actividades educativas y abrirlo al público en otros horarios.
Entre árboles, gatos y abejas se encuentra cada mañana Isidoro Perea, una de las personas que mejor conoce Can Tomeu. Tiene 77 años, lleva 34 trabajando para el Ayuntamiento y se jubilará en apenas quince días. Durante este tiempo ha abierto y cerrado las instalaciones, atendido a los grupos y colaborado en su mantenimiento.
Isidoro recorre la finca y muestra con orgullo un naranjo borde. También señala los granados, albaricoqueros y ciruelos, la huerta que él mismo ha plantado. Al hablar de su próxima jubilación, se le eriza la piel. "Pregúnteles a los niños quién es Isidoro y verá que todos lo saben", afirma con una sonrisa.
Can Tomeu inicia este nuevo proyecto sin renunciar a sus siglos de historia. La casa rural, con más de doscientos años, abre una nueva etapa sin dejar atrás la memoria que guardan sus paredes, sus plantas y quienes, como Isidoro, han formado parte de su legado. A partir de ahora, la finca se prepara para recibir nuevas generaciones, aprendizajes y también nuevas aventuras.
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