La Marina está de moda: el estilo de Ibiza vuelve a sus calles en Sa Peixeteria

La Marina volverá a convertirse este verano en una vitrina de la creatividad ibicenca con la celebración, el próximo 30 de julio a partir de las 21 horas en Sa Peixateria, de La Marina Está de Moda, una iniciativa que pretende ir más allá de un desfile convencional.

El proyecto nace como homenaje a uno de los barrios con mayor historia, personalidad e identidad de la ciudad de Ibiza. Los organizadores recuerdan que sus calles han sido durante décadas punto de encuentro de diseñadores, artesanos, comerciantes y creadores que contribuyeron a convertir la isla en un referente internacional de la moda.

Desde los establecimientos, boutiques y pequeños talleres de la Marina surgieron nuevas maneras de vestir, interpretar el diseño y expresar la creatividad. Según los responsables de la iniciativa, esta forma de entender la moda no se limitaba a seguir las tendencias procedentes de las grandes capitales, sino que se atrevía a crear un lenguaje propio. «Ibiza nunca se caracterizó por seguir las modas. En muchas ocasiones, fue la isla la que las inspiró», afirman.

Un escenario de libertad y creatividad

Los comerciantes que han organizado el evento aseguran que la Marina fue uno de los principales escenarios en los que esa identidad creció generación tras generación. En sus calles convivieron propuestas artesanales, diseños de inspiración mediterránea, prendas llegadas de diferentes lugares del mundo y una forma de vestir marcada por la libertad.

Esa mezcla cultural y creativa ayudó, según los organizadores, a construir la imagen de una Ibiza abierta, diversa y cosmopolita, en la que cada persona podía vestir como quisiera, expresar su personalidad y sentirse libre de etiquetas.

La diversidad, la autenticidad y la inclusión forman parte, según los responsables del evento, del ADN de Ibiza y son algunos de los valores que la iniciativa quiere recuperar y proyectar. También sostienen que la moda ibicenca no representa únicamente una estética, sino una manera de vivir y relacionarse con los demás.

Con La Marina Está de Moda, el barrio aspira a recuperar su protagonismo como espacio para el talento local, la creatividad, el comercio de proximidad y las propuestas que continúan diseñando, produciendo y apostando por Ibiza y por España.

Quince establecimientos participantes

El desfile que además es para toda la familia permitirá conocer las propuestas de establecimientos vinculados a la Marina. Participarán Audace Manifesto, Coal Boutique, Orígens by David Pomar, De Mil Amores, Feeria Slata, Guayaberas Jábega, Keia Ibiza, Mogardo, PocoLoco Beachwear, UNA Urban, Capote Eyewear, La Cerverana, Rituality Ibiza, Recreation Jewels y Boutique Noray.

El objetivo de la convocatoria no será únicamente presentar prendas, complementos y nuevas colecciones. El evento pretende contar la historia de un barrio, reivindicar su legado creativo y poner en valor a las personas y negocios que continúan manteniendo viva su esencia.

Moda, música y nuevas tecnologías

La elección de Sa Peixateria como escenario refuerza la relación de la iniciativa con el entorno urbano y patrimonial de la Marina. Este primer desfile integrará moda, arquitectura, música y nuevas tecnologías para transformar este espacio emblemático en una experiencia visual y sonora.

La música de la velada estará a cargo de los DJs Elio Riso y Agustin Dutari, también vecinos del barrio, que acompañarán el desfile con una selección concebida para reforzar el ritmo, la atmósfera y la identidad del evento.

Durante la celebración también se proyectarán, mediante un sistema de mapping digital, los logotipos de las diferentes marcas participantes. La propuesta permitirá integrar la identidad de cada firma en la escenografía del evento.

Una cita con vocación de continuidad

Con el apoyo del Ayuntamiento y la colaboración de las marcas y establecimientos de la Marina, el proyecto nace con la voluntad de convertirse en una cita anual de referencia.

La iniciativa busca impulsar el comercio local, atraer visitantes al barrio, fortalecer su identidad y proyectar internacionalmente el trabajo de los diseñadores, artesanos y comerciantes que continúan apostando por la isla.

En un momento en el que numerosos centros históricos afrontan la pérdida de comercio tradicional y de identidad propia, La Marina Está de Moda plantea una mirada hacia el pasado para construir el futuro. Según sus responsables, el desfile permitirá recordar el papel fundamental que desempeñó el barrio en la consolidación de la imagen creativa y cosmopolita de Ibiza y mostrará que esa capacidad de innovación continúa presente.