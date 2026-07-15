No tocar el aire, no sentarse en el salón y traer tu colchón: la parodia del alquiler de habitaciones en Ibiza

Buscar habitación en Ibiza puede convertirse en una auténtica prueba de resistencia. Y los comediantes Carlos Primo y Sara Sánchez lo han llevado al humor en un vídeo publicado en Instagram bajo el título 'El realquilador de habitaciones en Ibiza'.

En la escena, una joven llega a una vivienda para ver una habitación y se encuentra con un supuesto "realquilador" que empieza a enumerar una lista de normas tan exageradas como reconocibles. No puede llevar a nadie a casa, debe comprar sus propios cubiertos, solo puede usar una balda concreta de la nevera y la terraza no está incluida.

El salón se puede mirar, pero no usar. La lavadora, solo un día a la semana y por la mañana. Y el aire acondicionado, mejor ni tocarlo, "que gasta".

La parodia juega con una situación que muchos residentes y trabajadores de temporada conocen bien en la isla: habitaciones caras, condiciones cada vez más estrictas y pisos compartidos donde cada centímetro parece tener dueño.

El remate llega cuando la joven pregunta si la habitación viene con cama: "Sí, pero el colchón lo tienes que traer tú", responde 'El realquilador'.

"Esto con tantas normas parece la mili", se queja el personaje interpretado por Sara Sánchez.

La frase final resume la realidad del mercado de la vivienda en Ibiza: "No lo vayas contando por ahí, que las habitaciones vuelan". Una broma que funciona precisamente porque, detrás del humor, toca una realidad que cada temporada vuelve a repetirse en la isla.