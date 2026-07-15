El fuego reabre la herida en una zona protegida de Ibiza: "Todo el mundo lo sabe y nunca arreglan nada"

A Marc Martí se lo llevaban los demonios el pasado lunes. Junto a los restos humeantes del último incendio en ses Feixes, mientras los bomberos todavía trabajaban para rematar los últimos focos de fuego, este vecino y conocido defensor de esta zona protegida se desahogaba con gruesas palabras que la prudencia exige no reproducir.

"Llevamos así toda la vida. Parece que van a arreglar las cosas y aquí nunca arreglan nada. Como se dice aquí, arrancada de caballo y parada de burro. Todo el mundo lo sabe, la policía, los políticos, los ayuntamientos, todos lo saben", lamentaba al día siguiente, ya un poco más tranquilo pero igual de cabreado, a Diario de Ibiza. Lo que todo el mundo sabe es que en esta área natural protegida viven okupas desde hace mucho tiempo.

Marc Martí, junto al incendio. / Guillermo Sáez

Martí se cruzó con uno de ellos, presunto autor del incendio, cuando el fuego ya estaba apagado: "He vuelto a ver a uno de los okupas y le he dicho que no quiero volver a verle nunca más por aquí, que no vuelva a entrar aquí en su vida. Siempre parece que se va a hacer algo y después siempre se frena todo por la burocracia. Venga ya, hombre".

El cabreo de este vecino nace de que lleva dos décadas viviendo en la zona y, según cuenta, "cada año hay un incendio". El de hace tres años, en el mismo sitio que ahora. Esta vez, el fuego ha devorado unos 300 metros del terreno de su casa, donde se encontraban su suegra y su hija pequeña, de cuatro años. Se vieron sorprendidas por el incendio cuando Martí se encontraba trabajando en la otra punta de la isla, ajena al peligro que acechaba a sus familiares. No era la primera vez.

"Estaba trabajando en Cala Tarida, en una zona sin cobertura, y en el momento que me moví un poco vi que tenía siete u ocho llamadas y un montón de mensajes. Me dijo mi suegra que acababan de llegar los policías y los bomberos a casa y le dije que hiciera como la última vez, que abriera las puertas de casa y entraran. Mi casa es su campo de operaciones cada vez que hay un incendio. Mi suegra salió corriendo con la niña, no le dio tiempo ni a ponerle los zapatos. Estaban asustadas. Y suerte de que el viento no hizo ninguna rolada porque, si no, se va hacia la playa y lo quema todo porque estas cañas son gasolina", subraya.

Martí tiene muy claro quiénes son los culpables de que el fuego amenace a su familia un año tras otro: "Hace tres años se quemó el mismo terreno y los propietarios han vuelto a dejar que se llene de mierda otra vez. Es su culpa porque tendrían que tener las fincas limpias y libres de okupas. Y si los propietarios no lo hacen, el Ayuntamiento tiene que entrar de forma subsidiaria, limpiarlo y pasar luego la factura a los propietarios".

Terreno quemado por el incendio. / Guillermo Sáez

Sacar a los okupas, multar a los propietarios

Hace dos años, Marc Marí Torres recibió una mención especial por su labor divulgativa y de defensa de ses Feixes por parte de Amics de la Terra. La presidenta de esta asociación, Hazel Morgan, está de acuerdo en que "lo primero es sacar a esta gente que vive en esas condiciones, con mucho producto que puede quemarse".

"El problema de vivienda es evidente, pero no hay excusas para acumular tanta basura que luego puede provocar un gran problema. Lo que deberían hacer las administraciones es multar al propietario, porque es el responsable final de que haya gente allí viviendo, y de alguna forma obligar a su derribo porque no se puede vivir en esas… No sé ni cómo llamarlas. Los propietarios tienen la responsabilidad de limpiarlo y que no vuelva a ocurrir", reclama.

La asociación suele organizar visitas con escolares donde se pueden ver "cosas muy bonitas" y distintas especies de aves, patos o ranas, pero los chavales también tienen que "pasar por esas chabolas que quedan a la vista y están terriblemente degradadas". "Es difícil coger los valores positivos de un lugar así porque esa parte negativa también influye", lamenta.

El área de ses Feixes se reparte entre los municipios de Ibiza y Santa Eulària, donde se registró el incendio del lunes. "En la parte de Vila han convertido una propiedad en un lago con diferentes islotes y ahí identifican aves. Es fantástico", celebra Morgan, que propone que el Ayuntamiento de Santa Eulària compre terrenos de propiedad privada en la zona donde tiene competencias para garantizar su correcta protección. "Se podría hacer con los millones que recibimos de impuestos turísticos. Es una posibilidad. Las administraciones creo que pueden hacer bastante para que esto no ocurra otra vez. Están haciendo cositas, pero muy poco", comenta.

Preguntado por esta posibilidad, Marc Martí opina que no es viable, a la vista de los precios tan diferentes que manejan unos y otros: "Aquí nadie compra terrenos porque los propietarios no venden. El Ayuntamiento quiere comprar a precio de basura y los propietarios, vender a precio de oro. Como no hay un término intermedio, pues siempre se va a quedar igual".

Respuesta de Santa Eulària

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària reafirman que el reciente incendio se produjo en una propiedad privada. "En este sentido, el Consistorio no tiene capacidad para acceder a este tipo de parcelas y llevar a cabo labores de limpieza o desbroce, siendo esta una responsabilidad que corresponde a la propiedad o, en su caso, a las personas que residen en ella", se desmarcan.

De igual modo, defienden que los trabajadores municipales realizan "de manera periódica trabajos de limpieza y desbroce en diferentes espacios públicos del municipio, incluida esta zona, con el objetivo de reducir el riesgo de incendio, mejorar la seguridad y mantener el entorno en las mejores condiciones posibles". Además, recuerdan que también se mantienen reuniones periódicas con los vecinos, extremo que confirma Marc Martí, para "conocer de primera mano la realidad de la zona, así como las principales inquietudes y problemáticas planteadas por los residentes".

"Entre las cuestiones trasladadas al Consistorio figuraba, precisamente, la preocupación por el riesgo de que pudiera producirse un incendio en este entorno", reconocen, antes de recordar "la importancia de mantener las parcelas y terrenos en condiciones adecuadas de limpieza y desbroce, especialmente en propiedades privadas, con el fin de minimizar el riesgo y evitar situaciones que puedan poner en peligro tanto a las personas como al entorno natural".