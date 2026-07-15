La conexión de Estambul con Ibiza en el contrabando de tabaco: tres casos que siguen un mismo patrón

Maletas facturadas cargadas de cajetillas, ausencia de precintos fiscales y un mismo punto de partida: Estambul. Estos son algunos de los elementos que se repiten en tres intervenciones recientes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en los aeropuertos de Ibiza y Palma, donde en apenas dos meses se han decomisado casi 5.000 cajetillas de tabaco de contrabando.

El último caso se produjo el pasado 6 de julio en el aeropuerto ibicenco. Un viajero ruso de 71 años, procedente de Estambul (Turquía) con escala en Ámsterdam (Países Bajos), fue interceptado en la terminal de llegadas con 1.900 cajetillas ocultas en dos maletas y una mochila. La mercancía, de distintas marcas, carecía de los precintos fiscales obligatorios y estaba valorada en unos 11.500 euros.

Cajetillas de tabaco incautadas en el aueropuerto de Ibiza / Guardia Civil

Los agentes sospecharon del pasajero por el nerviosismo que mostró mientras recogía su equipaje. Tras inspeccionar las maletas y la mochila mediante escáner y abrirlas posteriormente, localizaron el tabaco, que superaba ampliamente la cantidad permitida para uso personal.

Dos casos en Ibiza con origen Estambul

La intervención de este mes de julio es prácticamente calcada a otra registrada también en Ibiza el 8 de mayo. En aquella ocasión, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria intervinieron 2.000 cajetillas, equivalentes a 40.000 cigarrillos, ocultas en el equipaje de un pasajero de 23 años y nacionalidad rumana.

El joven llegó en un vuelo procedente de Fráncfort, aunque con origen inicial en Estambul, igual que en el caso detectado este mes. Los paquetes carecían también de las precintas fiscales reglamentarias y tenían un valor de mercado estimado en 12.000 euros.

El modus operandi fue prácticamente el mismo: el tabaco viajaba dentro de maletas facturadas, fue detectado durante un control rutinario en la terminal de llegadas y acabó decomisado por una infracción administrativa de contrabando.

El mismo patrón en Palma

Entre ambos casos de Ibiza, en junio se produjo una intervención similar en el aeropuerto de Palma. Allí, en Son Sant Joan, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria decomisaron 950 cajetillas a un pasajero, también rumano, que llegó a Son Sant Joan procedente de Estambul.

Tabaco de contrabando incautado en el aeropuerto de Palma. / GUARDIA CIVIL / AGENCIA TRIBUTARIA

La mercancía, valorada en 4.370 euros, viajaba en una maleta. Los agentes la detectaron mediante una inspección por rayos X y comprobaron posteriormente que el pasajero no contaba con documentación que acreditara la tenencia legal del tabaco ni su vía de introducción en la Unión Europea.

Maletas, escalas y controles fiscales

Los tres casos dibujan un patrón claro: pasajeros llegados desde Estambul, grandes cantidades de tabaco transportadas en equipaje, ausencia de precintos fiscales y detección en controles de llegada.

En total, las tres intervenciones suman 4.850 cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor conjunto cercano a los 28.000 euros.

Tras las aprehensiones, los agentes levantaron las correspondientes actas o denuncias por infracción administrativa de contrabando. La normativa prevé el decomiso de la mercancía y sanciones económicas que pueden superar ampliamente el valor del tabaco intervenido.