La entrada de vehículos en Ibiza cae un 13% en junio en el segundo año de regulación

La entrada de vehículos en Ibiza volvió a descender durante el inicio de la temporada turística de 2026, el segundo verano en el que se aplica el sistema de regulación impulsado por el Consell. Durante el mes de junio desembarcaron en la isla 21.537 vehículos, un 13% menos que en el mismo mes de 2024, antes de la implantación de las restricciones.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha dado a conocer estos datos este miércoles durante su intervención de apertura del Debate de Política General. Según las cifras facilitadas por la institución insular, en junio llegaron al puerto 3.219 vehículos menos que los 24.756 contabilizados en el mismo mes de 2024.

El Consell sostiene que estos primeros resultados de 2026 consolidan la tendencia registrada durante el primer año completo de funcionamiento de la regulación. Entre junio y septiembre de 2025, pasaron por el puerto cerca de 32.000 vehículos menos que durante el mismo periodo del año anterior, lo que supuso una reducción del 14,1%.

El descenso se concentró especialmente en los meses centrales del verano, cuando habitualmente se registra una mayor presión circulatoria sobre la red viaria de la isla.

Fuerte descenso de las caravanas

La reducción ha sido más acusada entre las caravanas y las furgonetas cámper. Durante la temporada de 2025 desembarcaron en Ibiza 1.790 vehículos de este tipo menos que en 2024, un descenso del 54,2%.

La diferencia se ha ampliado durante el comienzo de esta temporada. Entre mayo y junio de 2026 llegaron 958 caravanas y vehículos cámper menos que en el mismo periodo de 2024, lo que representa una disminución del 75,8%.

Solo durante junio se contabilizaron 177 caravanas, frente a las 627 que habían desembarcado en el mismo mes de 2024.

El gobierno insular considera que las cifras demuestran que la regulación está permitiendo gestionar la llegada de vehículos durante los meses de mayor afluencia y reducir la presión sobre las carreteras. El Consell también defiende que la medida es compatible con el mantenimiento de la actividad turística y económica de la isla.

La limitación de la entrada y circulación de vehículos, recuerdan desde la institución insular, forma parte de la estrategia insular de movilidad, que incluye además "la renovación del transporte público, el aumento de frecuencias y servicios y la puesta en marcha de alternativas al uso del vehículo privado".