Sucesos
Detenido en Ibiza con 40 dosis de diferentes drogas y pastillas para la disfunción eréctil
La Policía Nacional intervino al sospechoso cocaína, ketamina, tucibi, cristal, hachís y cuatro comprimidos cuando caminaba de madrugada por la vía pública
La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública después de encontrarle 40 bolsitas con distintas sustancias estupefacientes preparadas supuestamente para su venta, además de hachís y cuatro pastillas para la disfunción eréctil.
Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del domingo al lunes, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) observaron a un hombre que caminaba por la vía pública y que adoptó una actitud sospechosa y huidiza al percatarse de la presencia policial.
Los agentes le dieron el alto para identificarlo y, ante su elevado estado de nerviosismo, le realizaron un cacheo de seguridad. Durante la inspección comprobaron que llevaba un bulto en el bolsillo del pantalón y le solicitaron que mostrara lo que portaba.
El hombre extrajo entonces una bolsa termosellada de grandes dimensiones que contenía otras 40 bolsitas más pequeñas. En su interior había sustancias que, aparentemente, eran cocaína, ketamina, 2C-B y cristal, según ha informado la Policía Nacional.
Hachís y cuatro comprimidos
Durante el registro, los policías también localizaron una placa de una sustancia marrón, supuestamente hachís, así como cuatro pastillas destinadas a combatir la disfunción eréctil.
La forma en la que estaban distribuidas y preparadas las sustancias llevó a los agentes a considerar que podían estar destinadas a su venta.
Por estos hechos, el sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y posteriormente quedó a disposición judicial.
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