Desmantelan otra fiesta ilegal en Ibiza: 150 asistentes, drogas variadas y entradas a 200 euros con barra libre

La Policía Local de Santa Eulària y la Guardia Civil desmantelaron durante la mañana del pasado lunes una fiesta ilegal con entre 120 y 150 asistentes que se celebraba en una vivienda de alquiler turístico de Santa Eulària. La intervención se saldó con la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y con la incautación de una cantidad relevante de distintas sustancias estupefacientes.

El operativo conjunto se inició tras recibirse un aviso a través del servicio de emergencias 112 que alertaba de un conflicto en el inmueble. A su llegada, los agentes comprobaron que un elevado número de personas abandonaba la finca, mientras que otros asistentes permanecían en el interior, según informan desde el Ayuntamiento de Santa Eulària.

En el lugar fueron localizadas grandes cantidades de bebidas alcohólicas, música a elevado volumen y diferentes indicios compatibles con la celebración de un evento no autorizado. Los agentes también constataron la existencia de un set de DJ, un espacio habilitado como barra con un importante acopio de bebidas, hielo y otros elementos destinados al servicio de consumiciones, así como personas que realizaban funciones de control de acceso y seguridad.

En el dispositivo participaron cinco agentes de la Policía Local de Santa Eulària y otros cinco de la Guardia Civil. Durante la intervención, los agentes del Grupo de Acción Preventiva (GAP) entrevistaron a varios asistentes, quienes manifestaron espontáneamente haber abonado 200 euros para acceder a la fiesta, una cantidad que incluía barra libre de bebidas alcohólicas. Algunos participantes indicaron que las mujeres entraban gratuitamente o pagaban 100 euros.

Diversas sanciones por drogas

Según las manifestaciones recogidas por los agentes, parte de los asistentes habrían sido captados a la salida de un establecimiento de ocio nocturno de la isla. El trabajo desarrollado por el GAP resultó determinante para identificar y documentar el presunto evento ilegal, al asumir las gestiones de investigación y la recogida de las declaraciones de los participantes.

Como resultado de la actuación, los agentes levantaron diversas actas por infracciones relacionadas con la tenencia de sustancias estupefacientes e intervinieron una cantidad relevante de distintas drogas. Además, detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

Una vez finalizada la actuación policial, durante una inspección posterior del inmueble fueron localizados nuevos paquetes con sustancias estupefacientes que no habían sido detectados durante la primera intervención.