Denuncian el "panorama dantesco" que se vive con los vertidos en Cala de Bou

Salvem sa Badia ha denunciado el «panorama dantesco» que se vive estos días en la costa de Cala de Bou, donde nuevas roturas en la red de saneamiento han provocado el desbordamiento de varias alcantarillas y la llegada de riadas de aguas fecales hasta la orilla del mar.

La situación ha obligado al Ayuntamiento de Sant Josep a cerrar al baño la Platja d’en Xinxó, donde se han instalado carteles de advertencia. La plataforma ciudadana lamenta, sin embargo, que estos avisos no especifiquen el motivo de la clausura.

Miembros de Salvem sa Badia aseguran haber encontrado incluso a varias personas dentro del agua, a las que advirtieron del posible riesgo para su salud ante la presencia de aguas contaminadas.

Un camión cisterna succiona las aguas fecales de una alcantarilla / Salvem sa Badia

Según la entidad, el episodio se debe a una nueva rotura de las tuberías que conducen las aguas residuales del barrio hacia la depuradora. La presión acumulada en la red habría levantado las tapas de diferentes alcantarillas, provocando vertidos en varios puntos próximos al litoral.

Un humedal de aguas fecales junto a la playa

La plataforma alerta de que el fuerte olor se extiende por toda la zona y resulta especialmente intenso en un humedal de aguas fecales formado junto a la Platja d’en Xinxó, entre una estructura abandonada situada cerca de la orilla y el tramo rocoso que discurre hacia la playa des Pinet.

Esta última playa permanece abierta al baño pese a encontrarse, según Salvem sa Badia, a unos cien metros del lugar afectado por el vertido. Por este motivo, la asociación ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Josep que ordene también su cierre preventivo para evitar posibles riesgos para los bañistas.

Varios residentes de Cala de Bou han trasladado a la plataforma su hartazgo por unas averías que, según denuncian, generan un episodio de contaminación tras otro. Los afectados sostienen que los vertidos se producen desde hace días sin que hasta ahora se haya ofrecido una solución definitiva.

El Ayuntamiento ha desplazado varios camiones hasta la zona para succionar parte del caudal que circula por la red de saneamiento entre las estaciones de bombeo situadas en paralelo al mar.

Pese a estos trabajos, Salvem sa Badia asegura que las aguas fecales continúan saliendo por diferentes alcantarillas, donde la presión sigue levantando las tapas y provocando una contaminación marina que, según la entidad, todavía no ha cesado.

El Consistorio también trabaja en la reparación del tramo de tubería dañado. Fuentes municipales informaron de que la actuación contempla la reposición de aproximadamente diez metros de conducción.

Muestras de agua en cuatro puntos

Salvem sa Badia ha puesto lo ocurrido en conocimiento del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Josep y del servicio de emergencias 112. Además, uno de sus integrantes ha recogido muestras de agua para determinar el alcance de la contaminación.

Las muestras se tomaron en cuatro puntos distintos: la Platja d’en Xinxó; el tramo rocoso situado junto a la estructura abandonada, donde se ha formado el humedal; el cabo anterior a la playa des Pinet, donde trabajan los camiones; y la propia orilla des Pinet.

El material ya se encuentra en un laboratorio, donde será analizado para conocer hasta qué punto se ha extendido la contaminación, tanto en el agua como en la ribera de las playas afectadas.

La plataforma recuerda que los vertidos constituyen uno de los principales factores de deterioro ambiental de la bahía de Portmany. Además de afectar a la biodiversidad, advierte de que estos episodios perjudican gravemente la imagen turística de la zona.

Salvem sa Badia sostiene que esta temporada ya se han registrado otros problemas de contaminación en s’Estanyol, durante el mes de abril, y posteriormente en la playa de s’Arenal.

La entidad lamenta que el mal estado de la red de saneamiento se haya «dejado eternizar» sin que se adopten medidas eficaces y definitivas. A su juicio, poner fin a estos vertidos representa «el mayor reto al que se enfrenta la sociedad del entorno de la bahía de Portmany».