Comte estrena "nuevo" aparcamiento: "No encuentras un 'parking' así en ninguna otra cala"

La imagen del parking de Cala Comte ha cambiado esta temporada. Quienes ya habían visitado una de las playas más concurridas de Ibiza se han encontrado con una nueva organización del acceso: la entrada y la salida están ahora claramente delimitadas con un recorrido de piedras y la barrera de control se ha adelantado alrededor de 150 metros respecto a su ubicación anterior.

Aunque el aparcamiento sigue teniendo la misma capacidad, el nuevo diseño impide que los vehículos recorran el último tramo del camino, el más próximo a la costa y a varias viviendas. La reordenación ha sido impulsada por la empresa propietaria del terreno.

En la parte izquierda de Platges de Comte, alejadas de los restaurantes y chiringuitos, se encuentran algunas viviendas cuyos propietarios habían trasladado reiteradamente sus quejas a la gestión del parking. Aunque nunca se ha podido acceder con el coche hasta el principio de las playas, el aparcamiento anterior sí permitía que algunos vehículos estacionasen justo frente a estas casas.

La barrera que delimita el acceso a la playa. / Toni Escobar

El origen del cambio

Los vecinos denunciaban retenciones en el camino de acceso, especialmente en las horas de mayor afluencia, y la presencia de coches de alquiler que permanecían estacionados durante horas, e incluso de un día para otro.

Para evitar esta situación, la barrera se ha desplazado antes del tramo final del camino y se han colocado piedras que delimitan el sendero e impiden el paso de los vehículos. El objetivo es que todos los usuarios estacionen dentro del aparcamiento y completen a pie los últimos metros hasta la playa.

"Muchas personas se quejan porque no pueden aparcar enfrente de la playa, pero hay que pensar en los vecinos. ¿A ti te gustaría llegar a casa y tener que llamar a la grúa porque hay un coche aparcado delante?", explican desde el control de acceso al recinto. Insisten en que la distancia a pie hasta la playa apenas supone cinco minutos.

Un acceso "más sencillo"

Esta nueva organización ha llamado la atención de algunos turistas que ya habían aparcado en la zona en años anteriores. Eloy, que visita la isla desde Madrid y ya conocía Comte, considera que el aparcamiento está "más organizado" este año, aunque cree que todavía queda margen de mejora. "Deberían delimitar las plazas con cuerdas o algún sistema porque cada uno aparca donde puede y no hay filas concretas", comenta.

Patricia, también llegada desde Madrid junto a su familia, ya visitó la playa cinco años atrás y no recuerda el aparcamiento demasiado diferente: "En comparación con los parkings de otras calas, este es mucho más fácil". Asegura que en otras playas de la isla es "imposible" aparcar desde primera hora de la mañana: "Venimos de Cala Salada y no hemos podido aparcar; el que gestiona el parking nos ha dicho que sobre las 10 o 10.30 de la mañana ya suele estar completo, así que nos hemos venido aquí".

Visitantes atraviesan el parking para llegar a la playa. / Toni Escobar / Toni Escobar

Según va avanzando la mañana, cada vez quedan menos huecos en el parking de tierra y se aprecian algunos rostros confundidos. Visitantes, como Jesús y sus cinco amigos, procedentes de Málaga, se preguntan dónde está el camino que lleva a la playa. Han conseguido encontrar un hueco rápido, pero no saben cómo llegar a 'Cala Escondida'. “Nos ha resultado muy sencillo aparcar, no encuentras un parking así en ninguna otra cala, es enorme”, admiten.

La reorganización del parking, que se inició a principio de esta temporada, pretende acabar con los problemas de tráfico y estacionamiento que durante años se concentraban en el último tramo del acceso a Platges de Comte.